中秋連假綠島湧入逾4000名遊客，在海底熱門潛點拍照還要排隊。（民眾提供／莊哲權台東傳真） 中秋連假綠島湧入逾4000名遊客，在海底熱門潛點拍照還要排隊。（民眾提供／莊哲權台東傳真） 來綠島就是要潛水！中秋連假綠島遊客4天累計超過4000人，有遊客說，街道上看不出有那麼多人，去潛水時才發現原來海裡一大堆人，宛如菜市場；另外，關閉5個月的綠島朝日溫泉，經修繕後也在連假期間局部開放，遊客開心搶頭香、享受世界少有的海底溫泉。

根據東部海岸國家風景區管理處統計，中秋連假首日就有3007人進入綠島，第2天1086人，第3天555人，4天累計超過4000人，而據潛水業者表示，登島的遊客有超過6成會去浮潛，潛水因為較難上手，至少有3成，浮潛或潛水是遊綠島最夯的行程。

第1天就跟著人潮到綠島的李姓遊客說，走在街道上還在納悶沒有想像中那麼多人，潛水時才大驚，幾乎有一半的人都在海底，到處都是人，比路上還要多，像海底郵筒等熱門景點拍照還要排隊，她說，大太陽底下的海洋真的很美，跟魚群近距離的接觸很奇妙，但也要遵重海洋不亂踩亂碰魚。

東管處處長林維玲表示，綠島海水能見度佳，情況好時，10米、20米都看得到，珊瑚覆蓋率高，還有各種珊瑚礁魚類、海龜、豆丁海馬、色彩鮮艷的海蛞蝓 等明星物種，因此這幾年潛水或浮潛成了遊綠島最火熱的行程。

另外，綠島朝日溫泉因設備老舊加上部分設施毀損，自今年5月3日起關閉，廠商經過5個月修繕，東管處認為安全無虞，同意在9月17日中秋連假前，有條件局部開放室外池，室內池修繕中仍未開放。

業者表示，以往在旺季每天進入朝日溫泉的遊客都會超過千人以上，這次連假因只開放下午3點至晚上11點，而且現場不能販售入園票券，所以遊客量只剩3成左右。

(時報資訊)