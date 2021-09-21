大陸因檢驗出介殼蟲禁止我釋迦、蓮霧出口至大陸，農委會說要開拓新市場，並稱之前同樣被禁止的鳳梨，外銷到大陸以外市場，在今年二月到八月已經成長566％。國民黨立委賴士葆質疑，怎麼不提整體鳳梨出口下降3分之1的事實？

賴士葆說，今年二月大陸禁止台灣鳳梨進口，蔡政府已經操作過一次藉由農產品外銷受挫的機會，卯足全力包裝成政治大豐收的經驗，訴諸亡國感，操作中國大陸打壓台灣農產品的鴨霸形象。

賴士葆質疑，農委會主委陳吉仲說相較以往鳳梨外銷中國大陸以外市場，今年二月到八月成長566％，卻不提整體鳳梨出口下降3分之1的事實，也就是「受創的是農民，得利的是收割政治效益的蔡政府。」

賴士葆指出，今年二月份鳳梨不能進入大陸市場之時，陳吉仲即表示希望透過雙邊對話以及解決貿易糾紛，農產品檢疫有問題馬政府時代當然可以透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台來商談，但是蔡政府上台，兩岸對談的機制已經凍結，所以這樣的邏輯思維能行嗎？

賴士葆表示，農委會指控我方第九度要求與陸方技術性對話，但是遭到已讀不回，這回要向WTO提起訴訟，這個過程曠日費時，可能高達兩年之久，更何況這個仲裁機構的功能已經被弱化式微，所以象徵意義大於實質意義。然而可以到國際社會訴諸台灣被中國大陸打壓的形象，這樣可就有實質意義了，只是兩岸關係就是越走越背離。

賴士葆批評，民進黨仇中政策之下，兩岸對話機制斷裂，現在農產品檢疫問題要重啟對話，又回到九二共識的根本問題，就又回到先生雞或是先生蛋的無解問題。不管如何，蔡政府都是最大的贏家，任何外交或貿易的挫折都可以大內宣、大外宣收割政治效益。

(時報資訊)