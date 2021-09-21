美國白宮在20日公布聲明，從11月起解除旅遊禁令，但入境旅客需要完整接種疫苗。那麼到底接種哪些疫苗，可符合規定，入境後可自由活動，不再需要額外隔離呢？根據美國疾病管制與預防中心（CDC）公布的資訊，當前7款都有望符合條件。

針對美國即將在11月全面開放國門，接受外國旅客入境，美國白宮最新聲明要求旅客需要完整接種新冠肺炎疫苗。美國CDC當前的立場是，獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）以及被世界衛生組織（WHO）核准的疫苗都可以，而最終將被認可（施打後可入境美國且無須隔離）的疫苗清單，尚未底定。

根據美國CDC官網，當前在美國獲得FDA核准的疫苗，總共有三款，分別是輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）以及嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。

而獲得WHO核准的疫苗則有7款，除了上述輝瑞/BNT、莫德納、嬌生疫苗之外，還包含阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、中國大陸製的科興（CoronaVac）、國藥（Sinopharm）疫苗，以及被稱為印度版AZ的Covishield疫苗。

也就是說，在台灣施打的國產高端（MVC）疫苗，則正在進行三期臨床試驗，當前還沒有獲得WHO核准，但已被列入進入臨床試驗階段的117款候選疫苗之中。若是施打高端疫苗者，想要在11月初入境美國，很可能不符條件。

另根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，外國旅客也須出示搭機前3天檢驗陰性報告；未接種疫苗的美國公民則須出示1天前報告，回美後也須再次接受篩檢。

然而，當前美國CDC發言人Kristen Nordlund僅指出，CDC認為接種FDA、WHO所授權核准的疫苗，基本上就可符合美國政府所要求的入境標準。但目前僅確認相關措施會在11月初實施，符合條件的疫苗品牌，以及混打是否符合條件等細節，都等待進一步公布。

(時報資訊)

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