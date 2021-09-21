受到大陸房地產巨頭恒大集團爆發嚴重債務危機拖累，周一全球股市出現崩跌，蔓延一股恐慌情緒，尤其美股盤中一度重挫近千點，終場暴跌逾600點，讓不少投資者好奇明天（21日）台股走勢，有內行人點出今晚美股開盤會是重要觀察指標，如果繼續下殺，台股恐怕很難逃過補跌狀況。

美股周一暴跌的原因有很多，包括Delta病毒威脅仍大，聯準會周二起召開為期兩天的利率會議，投資人擔心釋出退場訊號等，不過恒大債務危機持續延燒，被市場認為是最主要的因素，尤其許多投資管理機構，如貝萊德、富達及高盛等企業都對恒大曝險。

全球金融市場不確定性升高，明天中秋連假過後台股首次開盤增添不安因素，引起PTT網友們熱烈討論，不少人認為，先看美股周二的走勢就能嗅到台股的狀況，若美股繼續殺，台股恐怕也很難逃過。

網友紛紛留言，「感覺晚上美股繼續崩，台股就慘了」、「先看晚上美股吧，明天真有趣」、「日本也才跌2％左右，算算台灣2％就差不多，除非今晚美股又下殺」、「今天亞股都回來了，明天應該不會太慘」、「明天台股會補跌吧，哪有不一起殺的概念」、「先看今晚美股啦，要漲要跌還很難說。」

由於中秋節假期與日本敬老節，台灣、大陸、日本及韓國等亞洲股市昨（20日）皆休市一天。今（21日）日經指數恢復交易，下跌660.34點（或2.17%），收在29839.71點；港股跌深反彈，終場上漲161.31點（或0.67%），收在24260.45點。

有網友認為，日經指數的漲跌幅會是參考指標，「看看日本，明天台灣應該差不了多少」、「恒大很久以前就有問題了，自己不避險要怪誰？」、「空手等明早9點開獎」、「個人覺得台灣影響不大，算已知利空了」、「恒大算已知利空吧，只是最近有話題，金管會也出來澄清曝險不多」、「個人持樂觀態度，反正台股都死魚樣。」

工商時報報導，富邦投顧董事長蕭乾祥指出，恆大集團主要事業以陸港地區為主，台灣金融機構曝險金額不高，估計衝擊程度有限，惟後續事件發展對資金流動性所造成的連鎖效應仍須持續關注。

(時報資訊)