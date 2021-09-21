恒大危機成為近期全球金融市場震盪的主因之一，港股周一(20日)不休市，盤中一度崩跌逾900點，導致美股遭到拖累，同樣重挫近千點，創下近2個月以來最大跌勢，日股周二(21日)燒到恒大危機，主要是被揭露日本政府退休金投資基金（GPIF）持有恒大債券排入前10之內，盤中一度重挫2%，失守3萬點關卡。

日股周二早盤大跌超過600點，軟銀集團下跌4.98%，成為拖累日經平均指數表現主因，其次是半導體生產設備供應商東京威力科創下跌2.45%，空調製造商大金工業下跌4.71%。

日經指數收跌660.34點或2.17%，報29839.71點，創6月21日以來最大跌幅；東證指數收跌1.7%、至2064.55點。

由日本厚生勞動省管理的全球最大養老基金―日本政府退休金投資基金（GPIF），目前資金規模1.7兆美元。在今年8月最新調查數據顯示，今年3月底為止的12個月份內，將美國公債與國庫券等海外債券投資組合比重降從47%降至35%，創史上最大降幅，並轉為持有歐洲公債為主，分析師認為，可能美債報酬率長期表現不佳，或是將投資組合調整至與全球指數相符，但在2021年上半年海外債券報酬率為7.1%，創近4年最高。

然而，大陸企業高槓桿經營特性，加上房地產開發商尤為嚴重，恒大集團旗下恒大財富從出現到期客戶無法兌付的債務危機開始蔓延，目前集團整體負債高達3050億美元（約新台幣8.5兆），成為全球負債最多的房地產開發商。

至於GPIF，持有恒大債券在整個大型機構持有排名第9，但僅持有2億美元，占比遠遠不到1%，對於GPIF影響有限。至於外國財經媒體整理資料顯示，Ashmore Group、貝萊德、瑞銀、滙豐均增持且持有大量恒大債券，排名前4大，分別為4.33億、3.85億、2.76億及2.07億美元，但並非直接投資，而是透過新興市場或亞洲信用債等工具，所以若恒大真的債務違約，受創最深的可能是直接購入包括恒大債券投資產品的客戶。

(時報資訊)