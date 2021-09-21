被封為「廣東雨神」的大陸男歌手盧大雨（盧綠寅），2017年曾靠著一首《廣東愛情故事》紅遍大江南北，至今仍被不少網紅翻唱，在網路上不斷流傳，也讓他荷包賺滿滿。但近日網路上又流出他的近況，再度引起討論。

「廣東雨神」盧大雨雖家中經營海鮮生意，但他始終對於家中事業不感興趣，反而從小就懷抱著音樂夢，不斷參加各大比賽都不幸落敗，即使登上選秀節目《快樂男聲》，最後還是被評審刷了下來，為了生存盧大雨只好去做工、當房仲，甚至去擺地攤，晚上再去街頭賣唱，一度窮到1天只能買2顆饅頭果腹，並睡在公園或是地下道過夜，就是希望有一天能被人發現他的才華。

直到某天盧大雨因為失意前往酒吧喝酒，無意間聽到有人演唱《我是你》這首歌，認為歌曲與自己當時的處境非常相似，因此他當下就花了5000元人民幣（約新台幣2.1萬元）向對方購買版權，回家改編歌曲，並將這首歌命名為《廣東愛情故事》分享到網路上，沒想到十分接地氣的歌詞，搭配他哀愁的歌聲，引起許多外地遊子的共鳴，開始在網路上發酵，也讓盧大雨因此爆紅。

單靠這首歌，盧大雨就收到不少廠商的邀約，以及網紅的翻唱，一下子就賺進1億人民幣（約新台幣4.2億元），身邊也開始出現許多美女圍繞，直播商演一個接著一個演出，讓他不僅買下豪宅，還砸下千萬購買法拉利、瑪莎拉蒂等跑車。不過，盧大雨原以為自己的身價有可能因此水漲船高，豈料直播界淘汰速度太快，流量衝完一波後他的聲量便迅速下降，即使歌曲仍被不少人翻唱，卻也讓許多人忘記原唱就是他。

如今多年過去，據了解他已不再懷抱音樂夢，而是退居幕後擔任普通的直播主，過著一般人的生活，但不少鐵粉仍紛紛敲碗希望他能推出專輯。

「廣東雨神」盧大雨過去曾參加各大選秀比賽。（圖／微博）

(時報資訊)