台灣將在2025年提前邁向超高齡社會，屆時每5人就有1人是高齡長者，為了解台灣長照服務缺口，工研院與南山人壽進行台灣長照產業白皮書暨調查，發現有9成受訪者擔憂老年照顧問題，6成有準備退休後的養老金，4成沒有足夠收入存錢養老！

這項調查是工研院產科國際所透過線上調查平台，在雙北市、台中市、高雄市等四個區域樣本庫中，篩選符合受訪條件樣本，邀請填寫網路問卷，調查時間為6月21日至7月14日。

調查數據顯示，政府長照2.0服務申請規範了解程度，高齡和青壯族群都有近4成，填寫「完全不了解」與「不了解」，並有超過9成受訪者擔心未來老年照顧「補助金額不足」、「服務時間少」與「服務人力不足」。

受訪者中有6成預留老年準備金，年長者對老年生活更有危機意識，並認應準備580萬元至600萬元，才足夠因應付老年照顧生活，有4成青壯族群尚未開始準備老年生活預備金，原因是沒有足夠的收入可支配。並都擔憂退休後的「居家安全」與「長期照顧」品質，顯示現有的居家安全設施與長期照顧品質信心不足。

工研院解讀調查結果認為，面對台灣高齡化趨勢，政府應善用各族群熟悉管道，協助民眾了解長照2.0各式方案，因應可能需求，提早準備經濟、人力等各項方案解方，了解長照2.0外的食衣住行育樂醫的生活需求方案。

工研院從調查中發現，需要長照服務與接受長照服務的人數，有很大落差待補足，建議政府提早準備，兼顧以推動自費市場與政府長照政策合力滿足高齡需求。

工研院指出，目前各國政府積極推動在宅老化政策，居家相關需求服務持續湧現，相較於以往僅聚焦在失能後的照護，如今則以「促進健康」為出發點，從健康預防與生活支援等類別切入，維持民眾健康和日常生活品質，減緩老化並避免失能已成重點。

(時報資訊)