恒大風暴的「雪球」效應，加上習政府「共同富裕」的範圍越拉越大，使大型行庫對中、港分行的營運再拉警報。對此行庫主管指出，前二年由於大陸景氣降溫及中美貿易戰等問題，使大陸分行的營運客層已將和陸客的往來越減越少，現在僅剩台商客戶，原本以為接下來可「轉危為安」，但近來「恆大」風暴太大，以及「共同富裕」政策的範圍現在看似已「無遠弗屆」，勢必增加台商的營運成本，這些來自大陸最新的產業面與政治面的動盪及不確定性，已令行庫對大陸與香港的分行營運，再度升高警戒。

其中恒大風暴，連一向謹慎的香港在日前都以2008年的「雷曼兄弟」倒閉事件為喻發出警語，顯示大陸房地產界的龍頭企業集團「大到不能倒」的神話正逐漸破滅中，金融圈更憂心不只是「一個雷曼」，恐怕會出現「雷曼們」，因為恆大不但在不動產業界居龍頭地位，這幾年還全方位跨足其他產業領域，例如電動車、資產管理等等，因此恆大破產所牽動的骨牌效應更大，不只大企業集團，許多中小企業都會因為有沾上邊而被倒帳：「現在最怕的是這些中小企業是台商的供應鏈！」倘若如此，台商就算自己沒有跟恆大往來，但是卻會供應鏈倒帳而使其自身陷入營運危機。

一位對大陸金融業著墨非常深的業界高層指出，大陸政府對不動產業劃下「三道紅線」限制融資，這三道紅線包括了：1、剔除預收款後的資產負債率大於70%；2、淨負債率大於100%；3、現金短債比小於1，亦即「有息負債」規模不得增加，這位高層指出，其中最大的學問在第三點，例如，恆大的有息負債只佔其負債總量三分之一，但「無息負債」卻高達三分之二，尤其是後者主要是房屋銷售預收款項與工程應付款項，也就是這些無息負債，被「倒帳」的，除了購屋民眾，還包括了營造商、水泥、鋼鐵企業，他們的應收帳款收不回來，倘若這種影響透過「供應鏈」關係，一個接一個牽到了台商企業，就會害到台商被倒帳。

另一個令台灣金融圈擔心的問題，是市場傳出大陸的「共同富裕」政策，範圍將越擴越大，不僅止於當地的大型企業集團，接下來連同台商在內的在大陸當地的外資企業，未來都必須納入範圍採取相應的「福利」措施，因此大型行庫對此再度神經繃緊，將密切關注台商在當地的現金流和財務槓桿的狀況，行庫主管私下坦言，諸如此類的政治面、產業面系統性風險不斷增加，現在只能透過要求台灣母公司出面作保，或增加擔保品。

(時報資訊)