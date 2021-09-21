八大公股銀行攜手「台灣Pay」，加乘放大五倍券數位優惠，對比其餘銀行，回饋優惠名額更多，回饋機制也更簡單，免達成複雜條件，綁定後消費滿新台幣5000元，基本回饋最高就有900元，還可再抽百萬現金。

推五倍券數位綁定，公股銀行加碼優惠分為兩塊，一塊為單純綁定自家信用卡花五倍券優惠，另一塊則為以信用卡或金融卡搭配綁定「台灣Pay」消費的行動支付優惠，對比兩邊內容，民眾想拿更高優惠，綁「台灣Pay」消費總計回饋將更高。

民眾使用兆豐、華南、第一、合庫銀行及彰銀、土銀、台銀、台企銀的金融卡或信用卡，綁「台灣Pay」消費，各家綁定前4萬1250名可獲得800元回饋（第4萬1251至6萬2500名回饋500元，逾62500名獲得300元，名額無上限），綁定後花滿5000元回饋2%，換算可拿100元，光基礎回饋最高就有900元。

若是首次使用「台灣Pay」又選擇至祭出消費回饋20%的特定店家消費，各再回饋100元（名額無上限）及1000元，如果又是共同綁定，5人最高再回饋500元，加上基礎回饋的900元，前後回饋合計共2500元。此外，還有三重抽獎活動，最大獎為百萬現金。

更進一步，為吸引民眾以自家信用卡綁「台灣Pay」，部分公股也祭出特色優惠搶客。

兆豐銀行推出全額返現抽獎活動，最大獎為5000元刷卡金，限額100名，抽中等於振興金額加倍給。第一銀行卡友綁「桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡」或「宜蘭認同卡」消費加碼回饋200元，信用卡新戶首刷滿額再贈300元。

華南銀行則祭出抽「東奧鞍馬銀牌」李智凱選手親簽運動包機會，此外，綁定數位五倍券並開立「SnY 數位帳戶」，會再送現金300元新戶禮。

合庫銀行則提供抽中桌球「黃金混雙」鄭怡靜、林昀儒的限量簽名小小紀念球拍及簽名球機會，共有35組，讓民眾在消費振興券時，還能額外擁有世界級球星祝福，另外，若選擇以合庫樂活卡消費也可享1.5%刷卡金。

不搭配「台灣Pay」、單純綁八大公股銀行信用卡花五倍券，一樣有200元至500元不等回饋金可拿，舉例來說，台灣銀行綁定前2萬名回饋500元、共同綁定3人以上加贈300元回饋，名額不限；土地銀行則送500元刷卡金，若為「麟洋羽球認同卡」新戶再多給800元，限量1萬元。

彰化銀行及台企銀則加碼300元回饋金，各限量2萬名及1萬名。（編輯：楊凱翔）1100921

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