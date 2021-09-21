深陷財務危機的恒大主席許家印，在中秋節這天向恒大全體員工發出全員信，感謝員工的辛苦付出，並向員工家屬致敬，他強調會全力以赴履行好社會責任，堅信集團能走出至暗時刻。

許家印於信中指，將加快推進全面復工復產，實現「保交樓」目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷。他要求員工要更加緊密團結，全力以赴履行好社會責任。

恒大系股價21日未止跌，21日午間恒大集團跌近3.51％，最新報2.2港元；恒大物業則升約1.47％，最新報4.14港元；恒大汽車再跌3.1％，最新報2.81港元。

(時報資訊)