大江購物中心周年慶開打首三日，逢中秋連假挹注人潮，業績與人潮雙增，其中香氛、健康器材、鍋具、女裝、家電等均有二至三倍的成長，帶動首三日周慶業績較去年同期成長五成。

大江購物中心指出，由於防疫考量禁止戶外烤肉，不少民眾紛紛轉往商場內用餐或下訂外帶外送餐點，皆有助於刺激館內消費買氣；大江購物中心周年慶18日開跑，正是中秋連假第一天即湧進人潮，連續三天營業額較去年同期成長五成，其中大幅成長的業種有香氛、健康器材、鍋具、女裝、家電等均有二至三倍的成長，其他業種成長率都接近平均三至五成，表現亮眼。

大江購物中心企劃部經理楊若琳指出，節慶消費整體客單價大幅成長40%、入店客成交筆數也都成長10%，整體表現超乎預期，至於餐廳因為座位的管制，餐廳回復九成以上、小吃街回復近八成。

大江今年上半年引進NIKE KICKS LOUNGE、adidas Originals等25家知名品牌進駐，長達半年之久進行的店櫃改裝、品牌調整策略奏效，也趕上此波周年慶促銷；緊接著新櫃登場包括「眼鏡市場」24日全新開幕，加上桃園的青埔商圈10月還有環球購物中心進駐一站之隔的機捷A19站，大江週年慶將展開第二波、10月8日再推出高回饋20%等多重優惠，以及五倍券發放皆有機會刺激消費爆發力，可望為百貨業者一掃上半年陰霾補回業績。

(時報資訊)

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