蘋果最新iPhone 13系列新機將在24日正式開賣，不過有國外Youtuber已經拿到多支未發售的新機，並上傳開箱影片，從影片中可以發現有1項重大改變，蘋果為iPhone 13系列重新設計包裝盒，同時拿掉塑膠膜包裝，以接近2025年所有包裝都去除塑膠的目標。

外媒9to5mac報導，從Youtube頻道SalimBaba Technical的最新影片可以發現，iPhone 13 Pro Max的外觀設計上與iPhone 12 Pro Max相似，但有一些細微的變化，iPhone 13系列比前一代產品更厚也更重，且背面的相機鏡頭凸起，外觀也比較大。

此外，蘋果重新設計iPhone 13的包裝盒，並拿掉塑膠材質的包裝，改以紙貼紙進行固定。事實上，蘋果先前就曾公開表示，所有產品的包裝都會減少使用塑膠，預計可以省下約600噸的塑膠，同時盡力完成2025年所有包裝皆不含塑膠包裝的目標。

而在包裝盒中，除了iPhone 13新機外，還附有說明書、蘋果貼紙及USB轉Lightning的傳輸線。iPhone 13與iPhone 13 Pro系列的禁運令預計在美東時間上午9點解除，iPad mini的禁運令則預計在美東時間周三解除。

iPhone Pro Max開箱影片

(時報資訊)