荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）20日（周一）宣布以95億美元現金將德州二疊紀盆地（Permian Basin）資產出售予康菲石油（ConocoPhillips），顯示這家石油巨擘出脫手中最大美國油田、轉而聚焦潔淨能源的策略。
對康菲石油而言，這是該公司一年內第二起大規模收購案。
與全球重量級石油公司一樣，殼牌面臨投資人要求減少化石燃料投資的壓力，俾以降低全球碳排放和對抗氣候變遷。
殼牌、英國石油（BP）等歐洲大廠已設定目標，將緩慢減少原油產量，同時投資太陽能、風力發電等再生能源。
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