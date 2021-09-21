【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】恆大的債務危機導致全球股市大跌、避險美元上揚，周一紐約期油大跌2.32%，布蘭特期油收跌1.88%。

恆大集團債台高築，負債超過3000億美元，日前已經向投資人發出現金流的警報，稱該公司若無法迅速籌得資金，就可能陷入債務違約。市場越來越擔心恆大這場危機將會如何在金融體系中迴盪。

該公司現在正面臨生死攸關的最後期限。彭博社報導，該公司本應在周一償還部分銀行貸款利息。日前彭博報導，中國當局已經告知主要銀行他們可能收不到恆大的還款。

Refinitiv則表示，本周晚些時候，恆大必須為其超過1億美元的兩筆債券支付利息。

白宮周一在回應美國金融市場的動盪時表示政府正在密切關注市場動向，同時強調恆大的業務「多集中在中國」。

既然如此，全球投資人何須如此擔心這一場在遠東醞釀的風暴？

金融市場的世界環環相扣，中國企業借得的巨額資金長期以來被視為是可能動搖市場穩定的潛在威脅，投資人擔心銀行業對恆大和其他類似企業的曝險，也越來越擔心恆大倒債將重演13年前的雷曼兄弟倒閉引爆的全球金融危機。

台灣央行日前即罕見對恆大事件發出評論，將其比喻為雷曼兄弟翻版。

高盛表示，中國房地產巨頭恆大集團的債務違約危機，是全球投資人當前最大的風險，不僅將重創整個中國金融業乃至於整個中國經濟，也將拖累全球股市。高盛預期在衝擊最小的情況下，恆大危機可能使中國國內生產毛額（GDP）減少1.4個百分點，而在最壞的情況下，中國GDP可能因此減少多達4.1個百分點。

日前標普全球評級公司將恆大集團和其子公司的信用評級調降至CC，稱恆大的流動性似乎已經枯竭，而北京當局出手援助的可能性不高，如果恆大的破產是無可避免的事，那麼北京可能放手讓其「有序倒閉」。

美股長期多頭、亞德尼研究公司（Yardeni Research）總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）周一出具報告指出，作為一家具系統重要性的開發商，恆大破產將衝擊整個房地產業，而房地產一直是中國經濟成長和就業的重要來源，「我們預期中國政府將重組恆大，可能將其業務分拆給其他地產開發商」。

LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick表示，現在斷定恆大危機將演變成為類似雷曼兄弟的系統性事件仍然為時過早，原因之一是恆大擁有可以出售償債的實體資產。他並預期恆大的美元債券可能進行重組，而非違約。且如果恆大真的會倒債，中國政府介入的可能性很大，「他們目前還在撐，但這個後果可能大到他們不得不出手干預」。

當然這場風暴最終的關鍵還是北京方面的回應，這將是未來幾天市場所面臨最大的不確定因素之一。

(時報資訊)