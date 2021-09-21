【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】中國地產巨頭恆大充滿威脅性的債務危機，以及北京當局準備整改香港房地產市場的消息嚇壞美國投資人，周一（9月20日）華爾街股市三大指數同步重挫。隨著恆大的債務危機如雪球般越滾越大，投資人正屏息觀望北京將如何拆除這個可能撼動全球金融系統的核彈級危機。

雖然周一美股在收盤前略為拉升，但終場道瓊指數仍然下跌614.41點或1.78%，為33,970.47點，盤中一度跌逾970點。標普500指數下跌1.7%，收在4,357.73點。那斯達克綜合指數跌2.19%，為14,713.90點，盤中一度崩跌3%。

標普500指數和那斯達克指數創下5月以來大單日跌幅，道瓊指數則是創下7月以來表現最差的一天。

聯準會本周召開貨幣政策會議前的不安情緒亦使市場承壓。摩根士丹利表示，當聯準會開始縮減貨幣激勵措施時，標普500指數恐將出現10%的修正，一旦經濟出現增長停滯的跡象，則修正幅度可能擴大到20%。

對恆大集團可能倒債的擔憂籠罩金融市場，避險情緒帶動美國公債價格大漲、殖利率大跌，對利率走勢敏感的銀行股首當其衝，標普500金融股指數重挫2.22%。美國10年期公債殖利率下跌6.4個基點，為1.3057%。30年期公債殖利率下跌6.6個基點，報1.8444%。

在香港股市方面，受地產股和「恆大系」重挫拖累，周一恆生指數大跌821點或3.3%，盤中一度跌逾1000點，並創下近1年來新低。恆大收跌10.2%，盤中一度暴跌19%。

消息指出中國政府準備整改香港房市，要求香港地產商解決住房短缺的問題，據傳北京當局告訴香港地產商將不再容忍壟斷行為，現在「遊戲規則已經改變」。周一持有較多農地的新鴻基地產、新世界發展和恆基地產分別收跌10.3%、12.3%和13.2%。

中國和香港地產業的風暴不僅重創華爾街股市，亦波及全球市場，歐洲股市全面大跌，周一泛歐指數Stoxx 600收盤重挫1.67%，德國DAX指數收跌2.3%，盤中一度跌逾3%，並創下7月來新低。

同為風險資產的比特幣亦受到打擊，根據CoinDesk稍早前的報價，比特幣一度跌近14%，報40465美元，在隔夜市場一度跌到40267美元，面臨4萬美元關卡保衛戰。

(時報資訊)