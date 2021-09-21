港股21日開低0.96％，隨後跌幅縮窄，截至午盤，恒生指數跌0.32％，報2,4022.12點。國企指數跌0.93％，報8,557.94點。紅籌指數漲0.23％，報3,824.34點。

恒生科技指數走低，嗶哩嗶哩跌4.5％，網易、百度跌超4％，美團跌超3％。

博彩股走高，美高梅中國漲超6％，金沙中國漲4.5％，銀河娛樂漲近3％。

大陸房地產股反彈，碧桂園漲近7％，世茂集團漲超4％，融創中國漲近4％。

恒大汽車跌3.10％，早盤一度漲超10％。恒大汽車21日早盤在港交所公告，公司已根據其於2018年6月6日採納的購股權計畫，向公司若干獨立非執行董事及集團若干科研技術雇員等授出購股權，合共3.24億股新股份，相當於已發行股份約3.31％。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
33970.47 -614.41(1.78%)
05:09
S&P500
4357.73 -75.26(1.70%)
05:09
Nasdaq
14713.90 -330.06(2.19%)
05:16
費半指數
3338.23 -82.92(2.42%)
05:16
日經225
29839.71 -660.34(2.17%)
14:15
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
09/17
香港恆生
24221.54 +122.40(0.51%)
16:08
上證指數
3613.97 +6.88(0.19%)
09/17
深圳成指
14359.36 +101.26(0.71%)
09/17
英國FTSE
6988.41 +84.50(1.22%)
18:41
法國CAC
6550.33 +94.52(1.46%)
18:41
德國DAX
15362.91 +230.85(1.53%)
18:41

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