港股21日開低0.96％，隨後跌幅縮窄，截至午盤，恒生指數跌0.32％，報2,4022.12點。國企指數跌0.93％，報8,557.94點。紅籌指數漲0.23％，報3,824.34點。
恒生科技指數走低，嗶哩嗶哩跌4.5％，網易、百度跌超4％，美團跌超3％。
博彩股走高，美高梅中國漲超6％，金沙中國漲4.5％，銀河娛樂漲近3％。
大陸房地產股反彈，碧桂園漲近7％，世茂集團漲超4％，融創中國漲近4％。
恒大汽車跌3.10％，早盤一度漲超10％。恒大汽車21日早盤在港交所公告，公司已根據其於2018年6月6日採納的購股權計畫，向公司若干獨立非執行董事及集團若干科研技術雇員等授出購股權，合共3.24億股新股份，相當於已發行股份約3.31％。
(時報資訊)
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