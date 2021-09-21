美聯社報導，美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫死亡總數，大約已追平1918年西班牙流感（Spanish flu）大流行在美國造成的病逝人數。

西班牙流感當時約在全球釀成5000萬死人，約在美國導致67萬5000人喪生，而西班牙流感死亡總數只是粗略估測，因為那個時代記錄並不完整，且科學上對於病因理解不足。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙整的資料，截至今天早上，美國已有近67萬4000人感染COVID-19病逝，而實際病歿總數可能更多。

在COVID-19疫情爆發前，各界普遍認為西班牙流感是人類史上最嚴重的全球大流行病。（譯者：陳正健）1100921

(時報資訊)

#美國 #COVID #總數 #西班牙流感 #19

主要市場指數

紐約道瓊
33970.47 -614.41(1.78%)
05:09
S&P500
4357.73 -75.26(1.70%)
05:09
Nasdaq
14713.90 -330.06(2.19%)
05:16
費半指數
3338.23 -82.92(2.42%)
05:16
日經225
29839.71 -660.34(2.17%)
14:15
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
09/17
香港恆生
24221.54 +122.40(0.51%)
16:08
上證指數
3613.97 +6.88(0.19%)
09/17
深圳成指
14359.36 +101.26(0.71%)
09/17
英國FTSE
6984.71 +80.80(1.17%)
18:31
法國CAC
6552.58 +96.77(1.50%)
18:31
德國DAX
15361.02 +228.96(1.51%)
18:31

延伸閱讀