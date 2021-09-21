美聯社報導，美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫死亡總數，大約已追平1918年西班牙流感（Spanish flu）大流行在美國造成的病逝人數。

西班牙流感當時約在全球釀成5000萬死人，約在美國導致67萬5000人喪生，而西班牙流感死亡總數只是粗略估測，因為那個時代記錄並不完整，且科學上對於病因理解不足。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙整的資料，截至今天早上，美國已有近67萬4000人感染COVID-19病逝，而實際病歿總數可能更多。

在COVID-19疫情爆發前，各界普遍認為西班牙流感是人類史上最嚴重的全球大流行病。（譯者：陳正健）1100921

(時報資訊)