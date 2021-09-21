美國、英國與澳洲上周宣布組成AUKUS戰略聯盟，導致法國的潛艦大單被棄單，歐盟事先完全被蒙在鼓裡，歐盟怒氣難平，昨（20）日繼續重砲抨擊美國行事「不透明又不忠誠」，質疑「美國真的回來了？」

綜合美聯社、路透社報導，美國不甩盟友反對倉促撤軍阿富汗，加上此次美、英、澳聯手協助澳洲打造核動力潛艦部隊，不只讓歐盟成員法國的潛艦大單被棄單，整個過程中歐盟也完全被蒙在鼓裡，令歐盟心灰意冷，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）昨日痛批美國在跨大西洋夥伴關係中「明顯缺乏透明及忠誠」，似乎太過不滿了，米歇爾一連講了3次「忠誠、忠誠、忠誠」。

他說跨大西洋聯盟是歐盟的「首要聯盟」，「我不是在質疑這個聯盟，我是在問：美國是否懷疑與歐洲結盟的重要性？」

他對於美英澳結盟卻未事先諮詢歐盟建議的舉動感到不解，質疑美國是否真的回來了：「為什麼？因為新的拜登政府說美國回來了，這是這個新政府傳遞的歷史性訊息，然後現在我們有疑問了，美國回來了代表什麼意思？是美國回到了美國，還是回到了其他地方？我們真的不知道。」

他說如果華府此舉主要是針對中國大陸，那和英國、澳洲結盟就「非常奇怪」了，因為此舉削弱了跨大西洋夥伴關係。

他說美英澳聯手打造核潛艦、導致法國被棄單的決定將會面臨「後果」，「有必要討論這對歐洲代表什麼意義。」

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）昨日在紐約與澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）會面，他的發言人表示，波瑞爾詢問美英澳未事先徵詢歐盟建議的原因，以及表達對於歐盟遭AUKUS聯盟排除在外的遺憾，指出歐盟在太平洋地區有強大的影響力。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）昨日暗示拜登政府的舉動和川普政府差不多，「我們以為單邊主義、不按牌理出牌、殘酷以及不尊重夥伴的作風已經過去了，但現在仍持續，所以我們想要了解。」

他重申：「我們是盟友，我們會說、不會隱瞞不同策略」，指出美國與歐盟之間已經爆發「信任危機」，「一切都需要澄清與解釋。」

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時也聲援法國：「我們的一個成員國被以令人無法接受的方式對待，我們想知道發生了什麼事，以及為什麼。」

(時報資訊)