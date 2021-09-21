古有孟母三遷，今有為子購屋；為了給子女良好的教育，買一間位於明星學校的學區宅，就成了家長們挑選不動產的優先考量，也讓學區宅成為保值、抗跌的良好物件標的。要入手學區宅，首要先釐清學區範圍，確認理想的學校是否為需審查的額滿學校，再依據相關審查條件，盡可能早一步設籍入住，才能替學童安排好這條教育之路。

01｜▌學區劃分怎麼來的 基本學區、共同學區差異

學區的劃分，是地方政府依據人口、交通、社區、文化環境，行政區域及學校分布等情形，並考量就近入學，均衡發展、通學安全、各校容量與社區發展等目標，劃定每間學校各自負責的學區範圍，當學區內有屆齡的學童，就會被分配到該學校來就讀。

學區又可分兩種；同一個里、鄰劃分至單一學校的「基本學區」，以及同一個里、鄰，被劃分到二所以上學校的「共同學區」，如果戶籍落在共同學區，家長就會更早一步先收到「共同學區通知單」，選擇要讓學童就讀哪間學校。

02｜▌額滿學校是什麼 教育局每年定期公告

而當學區內的學童數，超過該學校可招收人數，該校就會被視為「額滿學校」，學童就可能要面臨競爭入學的問題。

如台北市教育局以每年3月20日為基準日，預估各校當年度的新生人數，只要一年級每班平均達一定人數（目前規定為29人），就會核定該校屬於新生分發的「額滿學校」，並於北市教育局網站上公告。

家長們擠破頭的明星學校，通常就是僧多粥少的額滿學校，不過並非所有的額滿學校都是難進的窄門，額滿學校也分不需審查、需審查兩種。

依據台北市教育局公告，110學年度國小額滿學校共計46校；其中不需審查的有10校、需審查的有36校。所謂不需審查，就是只要學童在基準日前設籍，就不用再進行審查，可以順利分發入學，因此家長們的戰場，就在需審查的額滿學校。

03｜▌額滿學校需審查2條件 早一步入住就可優先分發！

位於滿額學校學區的家長，會在入學前收到教育局寄發的「額滿學校入學審查通知單」，要在時間內帶著審查文件前往審查，想獲得優先分發的資格，須完全符合下述兩項的審查標準：

一、父、母、學童於基準日前共同設籍於該校學區，有居住事實。

二、提供學童父母、(外)祖父母持有或租賃於設籍房屋的證明文件；如前一年（109 年 12 月 31 日前）取得的房屋所有權狀，或是法院公證滿 3年的租賃契約（ 107 年 3 月 20 日前簽定）。

倘若不符上述兩項標準，但符合其他特殊條件，也有可能適用優先分發資格，如台北市政府規範，學童母親符合「臺北市原住民婦女扶助自治條例」第三條，有市府核發的證明文件，或學童父母、法定監護人，持有市府核發的低收入戶證明，並有居住事實者，不過這些算是少數的例外情形。

此外，倘若符合優先分發的學童非常多，已經超過了校方可容納數，此時就可能會以「設籍先後」來進行排序分發，這也是為什麼要及早買下學區宅來設籍「卡位」，因為愈早搬入學區內，機會愈高，家長們也就多一分保障。

04｜▌想買保值抗跌學區宅 這樣上網搜尋最快！

想買學區宅，可上各地方政府的教育主管機關官網，看所屬鄰里範圍來確認學區，超前部署一點，可一併將國小、國中理想學校圈選出來，畫出共同的學區範圍，再進一步從中挑選區域的學區宅，這種「雙學區宅」是最為熱門的標的。

如果覺得自己找學區宅太麻煩，除了提出相關條件，委請當地房仲業者協助物色外，可在仲介網站搜尋欄位輸入學區，系統就會自動篩選出相關物件，如樂屋網站上的物件頁面，機能描述也有相關學區的標註可做參考。

不少家長預算有限，會優先考量坪數較小，低總價的學區套房來設籍，也讓明星學區內低總價的學區宅，房價更保值，就算是貸款成數較低的小套房，也會因學區加乘效應，讓轉手性更佳。

少子化時代，家長們望子成龍、望女成鳳的心情更加強烈，不過台灣已進入「十二年國民基本教育」，108課綱亦朝適性發展、終身學習等方向邁進，不管是怎樣的學區，只要家長悉心照顧與協助，相信孩童們都有機會發揮所長，在各領域上發光發亮。

(時報資訊)