小編今天（21日）精選5件不可不知的國內外財經大事。受到港股20日盤中重挫千點、美股跌逾600點等因素衝擊，加上美國聯準會決策會議在即、Delta病毒來襲及電子業砍單等利空訊息，恐衝擊節後行情，引起市場疑慮。

【1】台股秋節後開盤 恐難逃空襲

台、陸、日、韓等主要亞洲股市20日皆休市一天，少數開盤的港股卻遭賣壓空襲，恒生指數一度大跌千點，地產股成重災區，歐股開盤後也被拖累，新加坡富台期指也出現下跌2.24％走勢。

不過，投顧法人認為，台股短空長多，在企業獲利向上、傳統旺季來臨與外資啟動回補「三多」加持，可望抵抗四大變數，近期量縮修正走勢有機會逐漸「撥雲見日」。

【2】大陸掀拉貨潮 中鋼中鴻樂透

大陸十一長假即將登場，至少七天的假期，看好帶動觀光、汽車、家電、房地產等市場需求，預期長假後將掀起鋼材拉貨潮，中鋼、中鴻等相關鋼廠受惠最大。

【3】金融業篤定 央行利率連六凍

美國聯準會（Fed）23日將發布最新利率決策會議結論，中央銀行將立即在下午舉行第三季理監事聯席會議，無縫接軌做出最即時的政策因應。根據本報針對金融業者的問卷調查結果，受訪金融業100％認為央行政策利率將連續六季不調整，重貼現率仍停在史上最低的1.125％。

【4】IPO旺季到 力積電成重頭戲

時序進入下半年IPO旺季，繼八方雲集之後，永豐實與華景電將於29日同步掛牌，加上重量級晶圓代工廠力積電等八檔有望於12月底掛牌上市，全年IPO家數將突破20檔。法人指出，繼八方雲集之後，近期新股蜜月行情強弱互現，IPO「穩賺」的蜜月神話受到挑戰。

【5】高雄馬卡道暴紅 地價5年翻倍

台鐵地下化之後，高雄美術館特區西邊的馬卡道變身綠廊道，沿路建案成為第一排景觀宅，友友事業的「美術帝國」好宅近兩個月來成交近20戶，新屋售價五年漲逾30％，中古屋則上漲24.31％。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意