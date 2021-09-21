白宮今天宣布，11月初將全面要求外國旅客打完疫苗才可入境，取代先前針對特定國家的旅遊禁令，等於台灣民眾無法再赴美打疫苗。認可疫苗名單尚待討論，新制上路前會公布。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在媒體簡報會上表示，為避免外籍旅客攜帶COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒入境，美國11月初將採取嚴格規定，要求所有外國成人旅客須完整接種疫苗。

這項新規將取代美國前總統川普（Donald Trump）任內對中國、印度、英國、歐洲申根區等33國實施的旅遊禁令。莎琪說，這項舊規缺乏公平性，也易讓人困惑。

美國目前只核准莫德納（Moderna）、輝瑞／BNT與單劑型嬌生集團（J&J）等3款COVID-19疫苗。至於英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）或中國、俄羅斯等他國製造疫苗是否會被承認，莎琪表示，這是跨部會將討論的重點，11月或之前會有答案。

除須打完疫苗外，根據華盛頓郵報（The Washington Post）報導，外國旅客也須出示搭機前3天檢驗陰性報告；未接種疫苗的美國公民則須出示1天前報告，回美後也須再次接受篩檢。

這項新規可望幫助美國、歐盟彌補因旅遊禁令產生的嫌隙，尤其在法國不滿澳洲毀棄先前交易，改與美英合作打造核動力潛艦之際。

歐盟過去多次呼籲美國解除自去年3月起對歐洲申根區實施的旅遊禁令，德國總理梅克爾（Angela Merkel）今年7月訪美時，也當面向美國總統拜登（Joe Biden）提出請求。但白宮隨後以Delta變異株威脅為由，決定維持禁令。

在缺乏互惠情況下，6月中率先解除對美國旅行禁令的歐盟，8月底將美國從歐盟「安全旅行國家名單」中除名，建議成員國對美國旅客重啟旅行限制措施。（編輯:陳正健）1100921

(時報資訊)