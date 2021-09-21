近日風電國產化跳票一事引發高度關注。媒體陸續報導，風電外商無法履行原先承諾的技術移轉或發包本土廠商，甚至已經有外商違反規定釋出持股，讓人擔心是不是準備落跑了？

民進黨蔡政府推動「2025非核家園」須大力仰賴風電，但風電進度嚴重落後，政府相關人員早已急得如熱鍋上的螞蟻，如今風電外商又一一出包，蔡政府低聲下氣只求風電建設千萬不可停。至於國產化這個起始就知不可行的目標，目前則是僵在那裡，大家得過且過，繼續裝迷糊，反正就是以先別戳破風電這個國王的新衣為最高指導原則。簡單講，台灣的風電產業現已進入魔幻階段，人人都在逃避現實。

有人說，蔡政府現在根本就是在「跪求」外商不要走、盡可能按規畫進行。這話說的憋屈，但也八九不離十。一來，所謂風電外商協助國產化的條件，當初並未寫在正式的合約裡，只是以備忘錄附註，外商得標、簽約後，告訴經濟部，零組件我有全球專利，沒有辦法技轉給台灣業者，或台灣根本沒有業者能做云云，經濟部能怎麼辦？為什麼簽下對國產化沒有拘束力卻又給予20年特高躉購價的不平等條約？這是外行還是粗心？

其二，非核家園造成缺電的困境如影隨形，蔡政府需電孔急，所以沒有太多仔細琢磨的本錢。按規畫，2025年的再生能源發電占比要達到20%，但2020年的綠電比僅5.4%，較2019年的5.6%還少了0.2個百分點。剩下不到4年，2025非核家園的發電配比絕對做不到。

其實，別說2025年，蔡政府連2023年這一關能不能過都有很大的變數。北部地區用電占全國的40%，供應北部電力的核一廠2座發電機組已除役，核二廠1號機組今年停止運作，2號機2023年除役。核一、二除役後，電力供應減少324萬瓩。

經濟部原先寄望桃園大潭的三接供氣後，3部燃氣機組上線能供應6%的電力，這應可補足北部的電力缺口。然而，儘管三接已通過環評，但12月18日的護藻礁公投將決定三接的存續，如果公投過關，三接興建無望，後續燃氣發電就此打住；就算公投沒有過關，行政院提出的外推方案工程費時2.5年，也趕不上2023年的電力缺口之需。

而且2024年恐怕同樣也是險象環生，主因是基隆協和電廠的4部燃煤機組將在2024年除役，發電量又將減少200萬瓩，而預計新建的燃氣機組則因為要在外木山周圍海域填海造陸興建「四接」，同樣面臨巨大的環保壓力。環團已放話，如果行政院執意興建，不排除再次發動公投。

這些問題，身為最大苦主的台電不是不知道，早在2017年的電力報告中，台電已經提出「2023和2024年北部將出現電力缺口」的警訊，只是硬被「體察上意」的經濟部給壓了下來。

現在大家可以了解，為什麼蔡政府對風電外商半點沒輒，因為電力幾無周轉餘裕，台灣、尤其是北部，隨時都處在缺電的壓力之下，只好裝孫子頻頻求爺爺、告奶奶。如此窘境孰令致之？昏庸的執政者愧對全民！

(時報資訊)