新北市永和區大陳社區公辦都更案，過去被視作不可能任務，但近期屢傳好消息，除了單元5、6、7招商都有業者投標，新北住都中心負責的單元3，透過先整合再招商模式，今年3月至今住戶整合已突破9成，預計28日到12月13日公告徵求投資人，據悉已有9組業者表達意願，成功招商機率高。

永和大陳社區位於永和西北側，緊鄰新店溪畔及仁愛公園，全區面積約9.6公頃，新北市府畫分7個更新單元，目前僅單元2成功重建，其餘單元產權複雜，仍在推動中。

今年轉由新北住都中心負責的單元3，透過先整合再招商模式，排除投資障礙吸引業者參與，同意參與都更比例，從3月底首次說明會後的1成多，至今5個多月時間突破9成。

住都中心表示，整合過程能迅速，除因駐點規畫師逐戶拜訪解決住戶疑慮外，同時反映出住戶對更新已迫不及待，住都中心也在6月進駐成立「推陳出新站」，每天都有街坊鄰居前往關心都更進展。

住都中心指出，回顧單元2開發時程，民間實施者從開始進場、整合、送審到建案完工，約10年之久，住都中心發揮半官股行政法人公平、公正、透明的特質，串接行政資源並提供專業服務，是案件順利進行關鍵。

住都中心表示，全案預計9月28日公告招商到12月13日，預計明年1月評選出最優出資人後，盡速送市府審議。單元1、4亦會在今年底規畫舉辦前導說明會，讓大陳地區逐步邁向煥然一新的住居環境。

(時報資訊)