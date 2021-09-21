台灣高等教育的學雜費真的很低？高教工會表示，他們曾經做過100個國家的調查，台灣的學雜費排在第20名，算是比較貴的；大學校長表示，台灣的學雜費真的超便宜，但要漲學雜費面臨很多困難，他們現在比較傾向政府增加對高等教育的投入。

高教工會組織部主任林柏儀說，他不認為台灣高等教育的學雜費便宜，因為高教工會做過調查，全球100個國家中，台灣的學雜費排在第20名；如果考慮消費者物價指數等因素，台灣的學雜費排在全世界前10名內，而且又有生師比過高、專任教師少等問題。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，教育部長期管制學雜費，然後投入公立學校的資源又遠比私校學校多，對私校造成不公平競爭。他認為，我國現行的學雜費機制無法合理反映辦學成本，應該適度調整；同時，私立大學董事會也應負起捐資、募款的責任，才有充分經費辦學。

暨南大學校長武東星指出，他們學校文法商科系的學雜費每學期才2.2萬元、科技領域科系則是2.4萬元，真的是超便宜。不過公立大學要照顧經濟弱勢學生，漲學雜費也會遭遇學生或家長團體的抗議，學校能做的是降低對學雜費的依賴，想辦法增加其他收入（如產學合作、將靠近商業區的校地外租給店面）。

元智大學校長吳志揚說，對於大學學雜費問題，之前私立大學校長會議就建議教育部不要凍漲，應該重新思考。他也認為，大學學雜費和學貸、結婚率、少子化及年輕人買房子都是環環相扣的，政府不要只是頭痛醫頭、腳痛醫腳去解決某個問題，而應該通盤思考。

(時報資訊)