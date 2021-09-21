中秋節連續假期，港股昨仍有交易，在全球沒有重大利空情況下，港股盤中大跌逾千點，地產股狂殺、2萬4千點關卡一度失守，尾盤跌幅收斂、終場下挫821點，以2萬4099點作收，台股、陸股休市未受到影響；根據美銀美林9月經理人調查報告顯示，看好經濟成長的經理人比例降至13％，對經濟前景抱持「審慎」看待。

國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，台股與港股、陸股雖然關聯性較低，但是地球村牽一髮動全身，台灣仍有間接影響的風險；蔡明翰分析，港股重挫與恆大財務危機有關，由於恆大地產股相當具指標性的企業，若財務風暴擴大、下游廠商也遭殃，或衍伸出的更多未爆彈陸續浮出檯面，恐怕引發系統性風險，當美股遭到波及，台股也將受到間接影響。

不過，蔡明翰認為，大陸是人治色彩相當濃厚的國家，為了面子問題，當局對恆大集團財務危機不至會置之不理，當政策引導結果，股市短期有影響、有壓力，但中長線來看，對台股影響有限。

蔡明翰認為，股市最恐慌的狀況是不確定風險，即指數每天跌、卻不知道造成黑天鵝的原因，目前清楚的是，這波港股跌起因恆大財務危機在即，站在歷史經驗來看，投資人應該站在買方角度思考。

儘管對經濟前景抱持審慎看法，基金經理人願意加碼股市的比重淨達50％（願意加碼比例減去減碼比例），從美銀美林股票型經理人調查指出，經理人認為可能影響市場表現的五大風險，依序為通膨、聯準會縮減購債、Delta病毒擴散、資產泡沫以及中國大陸政策變化等。

著眼於經濟成長前景的不確定性，經理人普遍認為聯準會將維持鴿派態度，預期第1次升息的時間點，自先前預估的今年11月延後至2023年2月。

(時報資訊)