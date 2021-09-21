當沖降稅延長已成立院本會期財委會第一優先法案，繼立法院會上周五將攸關當沖降稅延長的《證交稅條例》修正案交付財委會審查後，民眾黨團也提出修法版本，朝野對於當沖降稅延長、稅率維持千分之1.5有高度共識，惟延長多久將是攻防重點，目前已有延長三年、二年和常態化三版本，朝野已磨拳擦掌。

不過，原本提出當沖降稅常態化的國民黨立委曾銘宗20日表示，將觀察當沖示警制度實施成效如何，如果無法發揮成效，則將提出修正，將當沖降稅延長改為一定期間，即延長五年。未來立院可能上演延長三年或五年拉鋸戰。

有關當沖降稅延長期限，行政院政委兼國發會主委龔明鑫協商過程中，金管會主張五年、財政部主張二年，最後決定採取折衷方案延長三年，並獲行政院會通過。避免立法院審議過程中擦槍走火加碼延長年限，財政部已表態會堅持延長三年立場，並積極與朝野立委溝通，對於年底前三讀通過持樂觀態度。

除行政院版，曾銘宗等國民黨立委提案取消當沖降稅期間限制，即讓當沖降稅常態化。認為當沖降稅上路後，已明顯提升股市的流動性，台股價量齊揚，證交稅收也大增，顯見當沖降稅除帶動台股動能外，也替政府帶進大量稅收，應常態化，以持續活絡證券市場。

民眾黨團則認為，考量近期台股市場活絡，部分標的波動較大，甚至有被處置的情形產生，對於一般非專業投資人造成無法掌握投資標的波動或負擔，產生「割韭菜」或違約交割的疑慮及風險大增，考量提升證券市場交易量能及流動性目的，也顧及專家學者對當沖投機疑慮，將期限延長兩年。

(時報資訊)