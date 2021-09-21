台灣出口強勁，連續14個月正成長，人才稀缺，人力銀行指出，半導體、工程師等職缺年增15％；104資訊科技獵才招聘事業群資深副總晉麗明表示，隨5G、大數據、人工智慧快速發展，未來科技將從硬體競爭，轉向軟體技術的競賽，全球都鬧科技人才荒，以台灣為例，理工科系艱深難懂，年輕人職涯選擇又多元，培育人才速度跟不上科技發展。

聯發科董事長蔡明介親自投書媒體，直指台灣的經濟與國力，在全球占有一席之地，半導體產業影響重大，但台灣的研發人才無法銜接而損及國際競爭力；1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖根據教育部近10年統計資料指出，半導體相關科系的學士畢業生占比全體畢業生從20.25％，下滑到16.19％，博士畢業生從35.76％減少到26.26％，「人才稀缺」已成半導體產業最迫切的危機。

何啟聖盤點人力銀行資料庫發現，科技業目前十大缺工職務依序包括作業員、軟體工程師、半導體工程師、製程工程師、電子工程師等，合計高達2.6萬多筆職缺；疫情改變線上商業模式，銀行、服務業也加入搶科技人才行列，晉麗明預測，未來軟、硬體科技人才都有缺口。

值得注意的是，科技業從業人員自評薪資滿意度在60分以上者僅占4成，另有6成坦言並不滿意目前收入，何啟聖根據「理工人才流向科技業調查」指出，科技業整體實際年薪平均90萬元，但理想薪資卻落在131萬元，兩者落差高達46％，因而驅動15％受訪者正在轉職的路上，積極尋求更優渥的薪資條件。

為紓解科技產線大缺工，何啟聖建議，企業不妨從發放激勵獎金、提高待遇、提供優渥年終、升遷管道透明、休假優於法規等五大面向著手，有助於提高就業吸引力。

(時報資訊)