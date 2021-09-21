蘋果新機iPhone 13開賣前夕，電信雙雄再度出招，中華電、遠傳相繼將5G的799資費，超量後從輕速吃到飽拉高到「疾速」吃到飽，從原本5Mbps翻倍至10Mbps，上網瀏覽跟看影片均更為流暢，鎖定不想付高資費的潛在客群。

台灣5G開台周年，市場出現微妙變化，在亞太電信與遠傳共頻共網後，拱手讓出月租費千元以下客群，變成台灣之星獨攬，這讓向來在網速拚得你死我活的遠傳、中華電，悄悄地在蘋果新機開賣前改表，用意不言可喻。

遠傳率先在本月15日開出第一槍，針對799資費超過36GB後的網速，由原本的「輕速」拉高成為「疾速」，一字之差代表，網速上限由原本的5Mbps翻倍至10Mbps，不管是上網瀏覽、使用Google地圖或傳檔均更為順暢，其中最明顯差異是看Youtube影片，流暢許多。

無獨有偶，中華電也在17日跟進，相較於遠傳使用「疾速」的字眼，中華電同樣把799資費超量後的網速，從輕速調為「勁速」，網速上限同時是從原本的5Mbps增至10Mbps。至於台灣大哥大目前仍維持「輕速吃到飽」。

調整之後，非吃到飽的5G資費，超量網速也從原本的二級增至三級，999、1199兩種資費都是高速吃到飽，下載最多50Mbps、上傳20Mbps，799則與599正式脫勾，前者限速10Mbps、後者限速5Mbps，用戶體驗上也會有差異。

電信業者分析，iPhone 13開賣前夕，各家檯面下動作都不少，雖此次新機變化不大，但也心知肚明，iPhone是讓4G用戶升級5G的最大誘因，但畢竟不是所有人都選1399資費，中低資費是有待開發的潛在客群，微調網速之後有利於門市推銷，更具升級誘因。

電信業者表示，願付千元以上資費用戶，多數在去年iPhone 12上市時就已升級，今年將轉向鼓勵千元以下用戶跟進，過往799資費在超量後會降速至跟599級資費同級的5Mbps，如今提高到10Mbps，將促使用戶選799資費。

(時報資訊)