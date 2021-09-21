終於贏韓國了！國際行動網路調查權威Opensignal昨日公布最新「全球5G行動網路體驗報告」，遠傳5G在下載速度、上傳速度及影音體驗三項關鍵指標均獲全球第一，其中5G下載平均速度高達447.8Mbps，把韓國電信龍頭SK Telecom的417.6Mbps擠到第二名，創下國內業者網速上飆贏韓國的首例。

回顧台灣5G開台僅周年，竟力壓英、美、韓等開台時間較早的國家，躋身國際前段班，遠傳憑藉平均447.8Mbps的5G下載速度優勢，不只超車韓國，更飆出4G平均網速的10倍，也呼應遠東集團董事長徐旭東在股東會上「要做就做最好的」、拚出世界級5G服務的宣示。

66Mbps速度 影音一把罩

除下載速度，隨著影音創作風潮大熱，消費者更頻繁地透過社交媒體創作和分享，用戶愈來愈在意「5G上傳速度」，遠傳以66Mbps的驚人速度獨占鰲頭。影音、遊戲體驗方面，遠傳在「5G影音體驗」實測影音服務傳輸至電子裝置的品質，同樣贏得世界第一。

遠傳總經理井琪表示，遠傳持續用心建設，全網採用愛立信設備，並不斷優化網路，致力提供台灣消費者最佳5G體驗，此次榮獲三項世界第一，不僅是對遠傳的最高榮譽與肯定，也向世界展示台灣政府對5G成功的規劃與推行，奠定台灣成為數位國家的關鍵基礎。

台灣愛立信總經理藍尚立表示，這份難得的殊榮歸功於遠傳與愛立信雙方長期堅實的夥伴關係，未來將持續與遠傳合作，發揮行動科技潛能，以前瞻技術實現無限可能，進一步推動台灣5G網路發展與社會數位化升級。

高速低延遲 遊戲更順暢

遠傳全球第一的5G網速，憑藉高速、低延遲及大連結的特性，未來智慧公車、智慧路燈、自駕無人車都將成為新日常，在娛樂領域更是大放異彩，不但遊戲體驗更加順暢，也不會再因網速造成的拖影問題感到暈眩不適。

遠傳同時致力深耕智慧製造、智慧能源、遠距醫療等產業，更攜手國內大廠共組「國產5G專網RAN生態圈」，奠定台灣在國際供應鏈的關鍵地位，透過網路虛擬化架構和邊緣運算等技術，助攻台灣5G產業能量與價值。

(時報資訊)

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