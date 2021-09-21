大陸以驗出介殼蟲為由，禁止進口台灣釋迦、蓮霧，農委會揚言要告上WTO，以爭端解決機制提出控訴，不過，台灣也對大陸830項農產品管制進口，其實已違反WTO平等互惠精神，政府恐須思考，若真的訴諸WTO，不僅曠日廢時，且難有具體成果，不如審慎思考如何讓兩岸重回諮商正軌，以解農民生計壓力的燃眉之急。

2005年「連胡會」後，大陸對台選定15項農產品、祭出「水果零關稅優惠」，蓮霧、釋迦、鳳梨都在名單之列，台灣同樣的水果輸出他國，關稅並不便宜，釋迦20％、鳳梨12％，大陸市場自然壓倒其他市場，蓮霧、釋迦出口大陸占比高達97％、95％，就是事實。

今年3月大陸禁止台灣鳳梨輸入後，農委會應早就意識到「今天禁鳳梨、明天禁其他水果」！但怪的是，政府明知兩岸缺乏溝通管道，稍有風吹草動，農產紅利就可能一夕消失，卻未超前部署，只坐等事情發生。

如果提告WTO有效，農委會在今年3月鳳梨被禁時就該著手進行，何以拖到現在，理由是明年不準備賣鳳梨給大陸，難道明年蓮霧、釋迦還能賣到大陸去？

WTO爭端解決機制的談判是全面檢視，這項提告，專家推估，至少要耗費2年，對有「時效性」農產品外銷，幫助甚小。過去，台灣也曾就大尺寸液晶顯示器，在WTO控告歐盟，取得勝訴，但WTO功能因前美國總統川普的杯葛，近年來功能弱化，很難依仗WTO解決問題。

蔡政府卻一再喊告，重點仍在激起仇中意識後，最後只能用納稅人的錢補貼農產，農業為政治服務，這就是民進黨的終極手段。

(時報資訊)