大陸突襲式宣布暫停輸入台灣釋迦與蓮霧，農委會揚言要上告世貿組織（WTO），行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中昨表示，農委會為農民發聲，各部門一定力挺。前經長、中華大學講座教授尹啟銘則直言，關鍵在於蔡政府對大陸採取敵對態度，令昔日建立的兩岸溝通管道中斷，如今沒得溝通，說禁就直接禁了，反而害了農民。

兩岸交惡 協議機制荒廢

對於上告WTO，鄧振中指出，依據WTO爭端解決機制，雙方應先協商，60天後，若協商、斡旋未果，我方可要求成立爭端解決小組，由中立成員進行審議，過程約6至9個月，再提至上訴機構審查，又要再2至3個月。

不過，因前美國總統川普阻止WTO上訴機構法官就任，迄今WTO上訴機構尚未恢復正常功能。

台大經濟系名譽教授陳添枝說，即使我方勝訴，在WTO允許下，可向對方提報復，但大陸也可提上訴，屆時同樣囿於WTO上訴機構法官不足，無法進行審理，全案面臨停擺命運。

尹啟銘表示，任何國家都可基於國安、環保、衛生健康等理由，採取管控進口措施，台灣先前也因萊劑管制美豬牛進口，大陸因介殼蟲禁止台灣釋迦、蓮霧輸入，大陸若在WTO拿出證據，台灣恐難勝訴。

陸若反控 台灣站不住腳

逢甲大學國貿系教授楊明憲更指出，台灣對830項大陸農產品管制進口，已違反WTO精神，「難道對岸不會要求逐一檢視台灣違反規定的部分？」楊明憲說，台灣向WTO提告是權利、也是態度，但要審慎行使；對大陸而言，假設也對台灣提告，是否會讓兩岸走得更遠？過去的讓利是否就前功盡棄了？

農委會國際處長林家榮認為，WTO爭端解決機制小組會根據台灣的提告事實檢視大陸有沒有違反規定，只要在科學原則下站得住腳，應該就沒有問題。

但是，多位學者專家認為，我方政府宣稱上告WTO的舉動，宣示意味大於實質，意在將此事楬櫫於國際。民進黨立委王定宇昨表示，在WTO內，台灣以會員國身分，對另一個會員國中國提出控訴，台灣等於是向140個WTO會員國，彰顯台灣、中國是互不隸屬的獨立關貿區域。

政治操作 釋迦蓮霧受罪

國民黨革實院長羅智強質疑，「介殼蟲」是大陸禁止台灣釋迦、蓮霧進口的真理由？或是假理由？他認為，是「政治」讓釋迦、蓮霧遭受無法輸入中國的罪。

羅智強指出，國民黨執政時，兩岸簽署《農產品檢疫檢驗合作協議》第9條，雙方同意建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制，並及時通報、快速核查；因兩岸關係惡化，此協議已形同具文。

羅智強指出，不論是真理由或假理由，釋迦蓮霧真正的罪是政治，但傷害已經發生，只能希望政府，除了一次性的砸預算減少農民短期損失，還能有長遠作為。

(時報資訊)