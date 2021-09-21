華南永昌證券日前與建誼生技簽訂上櫃輔導契約，協助該公司展開IPO計畫，邁向資本市場之路。建誼生技為專業的藥物分子CDMO公司，2019年由南光製藥公司總經理王玉杯接掌建誼生技董事長兼任總經理，並加碼投資成為建誼最大股東，以南光的針劑產品已經進入日本與美國市場，再加上建誼生技公司與國內外客戶建立起密切的CDMO合作關係，未來的發展將更為寬廣。

建誼生技董事長王玉杯表示，建誼生技在CDMO藥物分子的營運策略，有與創新藥物公司合作，供應毒理與臨床試驗的原料藥，並依客戶需求擴充GMP產線，包含有核酸分子、胜肽分子、精準耦合藥物及小分子藥物。另外，配合疫苗產業及核酸藥物發展趨勢，分別啟動疫苗佐劑及核酸藥物開發與代工，搭配製劑廠需求，研發高單價／高活性學名藥。

建誼生技2015年8月成立，至今已經累積至少45個國內外客戶，提供客戶在藥物研發各階段所需的原料藥；從候選藥物分子、臨床前試驗、各期臨床實驗階段，並協助撰寫CMC文件，供客戶送審IND、NDA。

今年起，因應許多客戶新藥逐步進入臨床一期、二期與三期試驗，為持續穩定提供客戶需求，決定新增GMP產線建置，預訂於2022年6月完成。

COVID-19疫情發生之後，更善用其專業，建置短鏈核酸分子的GMP產線建置，配合國家疫苗發展政策與國際短鏈核酸藥物發展趨勢，啟動疫苗佐劑的開發與代工，核酸合成儀將於2022年2月完成驗證，開始接受委託製造，其每批次可達百克以上，不僅可以實質上提供疫苗產業所需要的佐劑，更可以與國際上核酸藥物開發廠商直接接軌，並且為下一階段量產提前做好準備。

(時報資訊)