近日地牛翻身頻傳，20多年前的921強震的陰影至今總讓人餘悸猶存。但根據財團法人住宅地震保險基金資料顯示，截至2021年7月31日止，全國平均投保住宅地震基本保險的比率僅為36.43％。南山產物提醒，台灣位處環太平洋地震帶上，住宅加保地震險有其必要。既然無法避免地震的發生，就更應該做好事前的防災措施與風險轉嫁。

其實，住宅防震宜掌握「裝修、固定、投保」黃金三要素，即能有效降低震災損失。一般民眾在向銀行申辦房貸時，銀行會要求投保住宅火災地震基本保險，但其保障只限於因地震或地震引起火災、爆炸、地層下陷、開裂等事故時，造成房屋倒塌或不堪居住達到「全損」、「鑑定全損」時才予以理賠，金額最高為150萬元，只有「房屋龜裂」則不在理賠範圍。然而，從近年台灣發生的地震災害來看，房屋出現牆壁龜裂、地板隆起的狀況十分常見，但這些都未達住宅地震基本保險的理賠標準，因此只投保地震基本保險的保障性恐不足夠。

南山產物「金好住」是專案組合式的住家綜合保險商品，依承保範圍的不同，分為三種組合方案，提供民眾依自身需求來選擇投保。若擔心地震將導致住家牆壁龜裂、或屋內家電用品損壞，建議民眾可選擇投保包括「住宅輕損地震損失附加條款」之組合商品。以台北市公寓3樓（總樓層數5樓）、30坪建築結構鋼筋混泥土造、財物損失保險保額300萬元，若投保「金好住」專案組合B，年繳保費約3,472元，平均每日不到10元，就可獲得住家綜合保險（包括住宅地震基本保險）、住宅天災費用補償保險與住宅輕損地震損失等保障。針對地震造成的牆壁龜裂、地板隆起等修繕費用，最高可享有30萬元的住宅輕損理賠保障。

(時報資訊)