今年以來債市表現明顯不如股市，反映在股債ETF的績效上更是兩樣情。相較股票ETF前十強至少三成以上的報酬，今年以來國內債券ETF表現最佳的報酬率不及6％，且由美國公債反向1倍ETF拿下，其他維持正報酬的債券ETF則均由中國政策性金融債包辦。

根據統計，今年以來債券ETF表現相對失色，前十強中除了國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍、元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍，其他全都由中國政策性金融債相關ETF包辦，包括新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF、復華中國5年期以上政策性金融債券ETF與群益7年期以上中國政策性金融債ETF等。

群益10年期以下中國政策金融債券ETF基金經理人張菁惠表示，人民幣邁向國際化是既定趨勢，外資持有中債規模近年增長速度提升，加上中債有機會納入國際指數，因此，預期中債配置需求將持續升溫。此外，隨著大陸債市日漸開放，官方再祭稅賦減免措施下，外資持有中債規模持續增長，再者，中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢，其與國際資產的相關性低，受國際資產波動程度相對低，也是一另類避險選擇。

富蘭克林證券投顧表示，預期下半年全球經濟仍將顯著成長，而基於循環性因素、經濟重啟、及供給瓶頸等產業及基期因素，今年接下來的時間通膨仍將上揚，但預估僅為暫時，失業及自動化進程等因素將抑制薪資成長，通膨進入2022年將逐漸緩和回到長期趨勢。經濟復甦將因疫情與疫苗進展而有分歧，市場將可能隨政策變化的預期而趨向於較高的波動。

整體而言對景氣展望維持正向，有利高收益債基本面持續改善及違約率下滑，而信用品質提升下，B級與BB級債利差距離歷史低檔仍有收斂空間，預期利率將溫和而非急遽攀升，高收益債的利差收斂將足以抵銷殖利率上揚的影響，惟精選持債仍是關鍵。

(時報資訊)