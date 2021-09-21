今年來全球股市延續去年漲勢，創新高股市每日不斷，今年以來全球股市包括美股四大指數、加拿大、德國、印度、台灣等共16個指數都陸續創下新高，也讓投信發行的股票ETF基金績效長紅，其中台股、印度、美股ETF表現相對佳。

根據統計，今年以來表現最佳的前五名ETF基金全數由台股相關ETF包辦，部份美股、印股相關的ETF也擠進前十強，甚至過去績效表現較不出色的台灣金融ETF都已逾三成報酬率名列十強之一。

群益投信表示，ETF在投資人資產配置上扮演的角色日益重要，由於ETF具備交易便利性和稅負低廉的優勢，因此ETF熱度不減，指數型商品的特性在於投資組合最透明，且主要採取被動式操作，尋求貼近指數表現的報酬，更能掌握市場趨勢。

以台股而言，台股投資環境瞬息萬變，對於既想投資台股市場，但又怕挑錯個股的投資人而言，台股槓反ETF無疑是不錯的投資工具，目前台股呈現高檔震盪格局，若預期未來台股趨勢向下，則可利用反向ETF進行操作，透過槓反ETF的靈活操作，同時掌握台股多空投資契機。

元大投信ETF研究團隊指出，全球景氣復甦，傳產類股近期表現強勢，但財報優異的電子股也不可偏廢，今年類股輪動行情料將延續。電子股旺季、除權息行情和美國基礎建設方案等三大利多助攻，台股長多行情可期。

不過，部分投資人擔心隨著歐美陸續解禁，可能衝擊晶片需求量，然而從今年初各國陸續接種疫苗，經濟紛紛重啟，台灣的晶片出口金額仍然在今年四月創下歷史單月新高，顯見因疫情改變的部分生活型態短時間內並不會回到疫情前狀態。全球5G浪潮不因疫情停歇，且品牌大廠即將有新5G手機問世，第三季正逢電子股旺季與除權息行情，以電子股為主的台股有望延續成長動能。

美股方面，安聯投信表示，觀察今年以來美股表現，雖有不同類型雜音的干擾，但四大指數今年以來持續走高的主要動能之一，便為穩健強勁的基本面因子，而在當前美國經濟整體仍朝向解封復甦方向不變，以及企業財報中獲利成長與展望過半數仍正向來看，美股後市仍有望在基本面的支撐下持續有表現機會。

(時報資訊)