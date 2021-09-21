氣候危機逐年加劇，全球各地多處出現暴雨、野火、高溫等極端現象，氣候變遷不僅導致極端氣候事件頻傳，也對生物多樣性產生巨大衝擊。精工愛普生公司（SEIKO EPSON CORP.）在11月第26屆氣候峰會（COP26）開幕前，發布了針對氣候問題的民眾認知調查報告。

調查收集了全球15,264名民眾對於全球氣候變遷的認知和看法，結果顯示，認為氣候變遷將不會對生活造成巨大衝擊的民眾，相較於對氣候危機所帶來的威脅而感到憂慮的民眾高出了近20％，也代表了多數民眾的氣候危機意識仍較薄弱。精工愛普生公司期望透過此份報告，呼籲大眾正視氣候變遷問題，同時期盼攜手產業夥伴共同落實氣候行動，提供更環保的解決方案，為減緩氣候變遷貢獻己力。

相較全球調查數據，高達38％台灣受訪者對於氣候變遷問題感到憂慮，氣候危機意識顯著高於全球數據的27％，而超過八成的台灣受訪者認為氣候變遷與全球氣溫升高、極端天氣和海平面上升存在連動關係；與氣候變遷較無關聯的則為供水量減少、飢荒及病蟲害。

在氣候變遷的應對行動上，在台灣有近八成的受訪者表示將會著手改善日常生活的回收習慣，超過七成的受訪者表示願意減少塑膠製品的使用，並有超過六成的受訪者將以步行、自行車取代汽、機車等交通工具。然而，儘管多數民眾表示有意願改變生活方式以應對氣候危機，但數據也顯示，例如減少商務、休閒旅行和採用植物基礎飲食，甚至是相對簡單的選擇，像是抵制缺乏永續性的品牌，雖然皆有過半民眾表示認同，但實際做出改變的卻相對僅為少數，反映出民眾的認知和行動仍存在一段相當大的落差。

此外，在全球調查中，僅有三成受訪者認為解決氣候危機是每個人的責任，其餘依序為政府、企業及個人。而在台灣的調查數據中，有高達五成的受訪者認為改善氣候危機、落實氣候行動是全體共同的責任，這也說明無論是個人或企業，都應該在氣候行動實踐上扮演更重要的角色。

精工愛普生公司全球社長小川恭範認為，正視氣候危機並力行實踐氣候行動，是現今最迫切需要解決的問題，Epson也將以此為警惕，持續透過核心技術的創新帶來變革。

除了加入RE100倡議，同時也建立高影響力的夥伴關係，如與《國家地理》合作「Turn Down the Heat」專案，讓民眾更瞭解氣候變遷下永凍土融化的影響。

(時報資訊)