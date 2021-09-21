分類買賣平台集團Carousell旋轉拍賣集團於9月15日宣布已獲得1億美元投資，更突顯其在大東南亞地區的領導地位，Carousell Group以方便和信任為焦點重新構建分類買賣體驗，並將二手產品作為首選。

本輪融資由亞洲投資的領先韓國私募股權公司STIC Investments領投。這次融資是重要的里程碑，使Carousell的估值達到11億美元。這筆投資將推動Carousell Group在整體經濟市場中，重新定義二手商品和汽車商業的願景。

2012年8月於新加坡成立的Carousell Group是大東南亞區領先的分類買賣集團，以Carousell、Mudah.my、Cho Tot和OneKyat品牌為大東南亞八大市場數千萬用戶提供服務。其使命是鼓勵全球開始銷售，使二手產品成為首選。

Carousell聯合創辦人兼集團行政總裁Quek Siu Rui郭修瑞表示：「STIC的投資反映我們的使命和策略方向。我們將進一步投入不同類別和市場的循環經濟投資，並將繼續尋求機會性收購以擴大規模。」STIC Investments董事總經理Jason Cho也表示：「Carousell在改造再貿易市場的過程中繼續實現了龐大的用戶人數增長，並增加了專注創建可信賴市場和加強整體用戶體驗的新功能。現時有愈來愈多的社會經濟和環境意識消費者正逐步轉向循環經濟，因此我們對Carousell成為大東南亞地區二手經濟中心充滿信心。」

2021年，Carousell在新加坡試行了認證手機計畫，為二手手機提供12個月保養，以二手價格為用戶提供全新體驗，並與PosLaju（馬來西亞國家郵政服務）推出了綜合運輸，在疫情行動管制令期間為買賣雙方提供非接觸式的交易選項。

Carousell Auto Group於今年稍早時間成立，更利用其在汽車分類買賣領域的區域領先地位，短時間內在馬來西亞推出了認證汽車計畫，實現馬來西亞最大規模的認證汽車庫存，其他主要市場也緊隨其後。

(時報資訊)