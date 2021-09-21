疫情趨緩，對全台觀光工廠營運是一項利多。經濟部中部辦公室表示，包括龍潭食品、手信坊龍潭廠、愛木村、溪和食品等業者，通過今年觀光工廠評鑑；還有新北香帥蛋糕、南投遊山茶訪等兩家條件式通過、還沒正式通過評鑑，累計全台觀光工廠達161家，創歷史新高。為迎接中秋節商機，各家觀光工廠推出優惠方案搶市。

另據經濟部工業局主辦「2021優良觀光工廠評選」結果，由台塑生醫健康悠活館、台灣味噌釀造文化館、宏洲磁磚觀光工廠、紅頂榖創穀物文創樂園、雄獅文具想像力製造所、黑橋牌香腸博物館、塔吉特千層蛋糕大使館、萬國通路創意觀光工廠等8家獲選。

至於經濟部工業局主辦「2021國際亮點觀光工廠評選」，由台灣滷味博物館、巧克力共和國、良作工場農業文創館、奇美食品幸福工廠等四家獲選。其中，台灣滷味博物館、巧克力共和國是第三度獲獎，顯示國內觀光工廠計畫在未來疫情解封後，吸引國外觀光客或居住在台灣的外國人進行「微旅行」體驗。

南投縣以觀光產業聞名，未來還有知名業者有機會成為觀光工廠的生力軍。南投旺來產業園區購地進駐的知名廠商，包括微熱山丘、三點一刻奶茶、先麥食品等；埔里微型園區購地廠商，包括金都餐廳、妮娜巧克力、大漢豆腐、美淳香料等廠商購地。其中，妮娜巧克力、先麥食品已有觀光工廠。

為爭取中秋節商機，台灣首家以稻米為主題的觀光工廠台灣榖堡，四天連假期間推出爆米香DIY、大家來包米DIY，給予買一送一優惠。觀光工廠阿聰師芋頭文化館近期與台灣觀光代言人「喔熊」，聯名推出限量伴手禮組合。

巧克力共和國觀光工廠則籌備中秋節限定DIY「探索月兔家園」，再加碼假日限定「開啟希望─天燈彩繪」創作，並祈求平安順利。

(時報資訊)