統一美麗事業8月底在高雄夢時代購物廣場開出首家專櫃級國際彩妝複合店UNIKCY，由於統一已有400店規模的康是美藥妝連鎖、200店K-Seren，此次再推出新品牌受到業界關注。這股通路自營專櫃彩妝複合店的趨勢背後，跟國際化妝品產業因疫情面臨空前危機，各大國際專櫃品牌全球策略轉型朝「開大收小」、「數位」化，衝擊台灣百貨專櫃布局大有關係。

義大世界outlet也開出iGLAMOUR彩妝複合店。國內最早啟動跨化妝品集團的彩妝複合店是新光三越beautySTAGE，去年率先於台中新光三越開出首號店，之後陸續在桃園、台北南西新光三越展店，第四季起更大開館外店，10月進駐中和環球購物中心、明年2月進駐永和比漾廣場。

國際一線化妝品集團自去年疫情爆發以來，全年營收、獲利衰退幅度驚人，導致全球策略瞬間轉型，包括雅詩蘭黛集團因2020上半年虧損約133億元而全球大裁員、閉店，萊雅集團、LVMH集團甚或韓國的愛茉莉太平洋等也在積極衝刺數位電商業績，同步節流瘦身、開大關小，即百貨商場專櫃業績大者就繼續開，業績小就撤，節省人力管銷支出，零售批發放大效益。

今年全台化妝品最高坪效的SOGO忠孝店也少見封館改裝，前50大化妝品品牌中就有43個品牌專櫃進駐，且從保養品、彩妝到香水一次到位，正如雨後春筍臨立的複合店大櫃，採跨品牌銷售，決勝點除了商品力，最終還是服務。

百貨龍頭新光三越全台15店、擁化妝品大牌資源超過60個，因具市場優勢，新光三越四年前即以beautySTAGE品牌打響線上電商，去年為搶攻20歲入門新客首開實體店，回應疫情翻轉全球化妝品市場走向。

(時報資訊)