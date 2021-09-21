在全球拚「碳中和」目標下，環保回收再生聚酯成為品牌服飾廠選擇供應鏈的標準及條件；國內紡纖廠看好回收酯粒市場需求增、價格漲，紛加碼擴產，成為2022年資本支出主要投資項目。

目前是亞洲第一大回收酯粒（R-PET）生產廠的遠東新，2021年產能估可達72.9萬噸。遠東新指出，針對全球各國對回收再生料比例的要求，及Nike、Adidas、Coca- Cola等品牌對產品包裝材料轉換為R-PET的需求，集團近三年每年產能皆以至少二成的幅度增加。

遠東新2022年計畫在大陸 、美國、日本、台灣及越南等地，依市場選擇地點，再投資10億元以上，擴充R-PET產能，到2025年回收酯粒產能將擴充到100萬噸。

此外，新纖2020年已與日商三菱集團在泰國子公司泰新光工業，共同合資擴建寶特瓶R-PET產線，年產能約21萬噸，產值約60億元，2022年第三季產能全開。看好R-PET市場商機，新纖指出，未來新纖產品方向將聚焦可回收、綠電、節能及輕量，零碳排放等重要營運方針。

2022年新纖也將與越南最大聚酯廠合作生產銷售聚酯纖維，鎖定環保、機能型的高端產品，並在越南、孟加拉皆設立回收廠。

南紡則持續增加再生酯粒的產能，在最近一年已投資購進二～三台造粒機，生產回收酯粒。南紡指出，2022年回收酯粒是越南廠持續擴充的產項及核心。

投資循環經濟事業，擴充環保產品生產量，也已被力麗集團列為未來3～5年資本支出主投項目，力麗指出，可回收環保聚酯紗近二年來被蘋果採用，做為Apple Watch表帶的環保材質，預期2022年集團產能將再增加。回收瓶用酯粒是力麗未來三年主要投資擴充項目，明年開始陸續會在台灣、印尼等地，加碼擴充產線。

(時報資訊)

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