台中豪宅市場以往都以逾百坪、毛胚產品為主力，但隨著居住觀念改變、單戶人口減少，豪宅品牌建商下半年紛紛改推50至80坪標配型產品搶市，包括寶輝、聯聚、大陸、由鉅、龍寶等，總銷金額合計約330億元，銷況備受矚目。

其中，聯聚建設過去以大坪數豪邸為人所知，主力客戶群多為傳產企業主，且三代同堂比例較高。不過，聯聚近年發現，許多二代長大後對住居想法不一樣，同住一社區的客戶比例增加。隨著單戶人口減少，中坪數宅成為主流，第四季將在七期首度推出50坪豪宅新案「聯聚方瑞大廈」，總銷約80億元，提出「SMALL IS NEW BIG」新生活主張。

聯聚建設總經理王于娟表示，新案坪數是聯聚在七期推案以來最小的產品，總價預估落在3,500萬至4,000萬元，新的價格帶讓更多人能夠選擇聯聚，包括年輕實業家、菁英白領、退休族，或企業主選擇作為招待會所，單戶50坪、合併戶100坪，空間選擇具彈性。

龍寶建設則搶先在928檔期、於11期重劃區823公園首排，推出「龍寶愛臻邸」住宅大樓。基地面積約1,400坪，規劃雙棟24層樓地標型建築，53至78坪精裝修產品，總戶數185戶，總銷65億元。未進場前已累積逾800組預約客戶，9月初進場銷售很快傳出進入完銷倒數階段。據悉每坪均價上看5字頭，創下區域新高價。

七期新市政中心由「由鉅惟上」預售豪宅案領軍，推出70、80、90坪標配型產品，總銷上看百億元，最快第四季初登場。

另外，位在市政北七路上的「大陸豐蒔」，力邀全球愛馬仕旗艦推手「法國RDAI建築設計團隊」操刀全案外觀至公設，規劃51至70坪產品，總戶數84戶，總銷約40億元，將完成大陸建設在七期街廓的最後一塊拚圖。

而寶輝建設於西屯區中科特區的「寶輝VILLAGE」城區開發案，由美、日國際團隊攜手開發，打造有如「東京六本木」的國際城區，分三期開發，總銷上看210億元。寶輝二期新案「世紀莊園」，基地面積2,500坪，規劃雙棟20至24層樓建築，總戶數約160戶，產品規劃50至75坪，總銷約45億元。

(時報資訊)