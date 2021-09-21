實價登錄2.0、房地合一2.0上路兩個多月，在營建成本飆升下，據了解有些標榜「不二價」的預售案，議價空間變小，房價變硬，成為鐵板一塊；但過去也有訴求不二價的業者，以贈送家電、冷氣等變相給折扣，形同「類不二價」，被外界吐槽業者是喊爽的，不看好的大有人在。

甲山林集團愛山林建設總經理張境在表示，要實施不二價，建商和銷售人員必須取得共識，客戶信任度要夠，產品和價格需要夠物超所值。

在實價登錄2.0、房地合一2.0上路，加上營建成本飆升下，短期內房價下跌難度大增。目前營建成本普遍已大漲二到三成，但新的預售案開價只反應一部分上漲的營建成本，尚未反應今年急速上漲的土地成本，因此現階段房價只是初升段，到明年預期將進入主升段，可能反應營建和土地兩種成本，房價漲幅恐怕會反應三成，因此房屋售價不但不只是不二價、更將呈現明顯的漲幅。

住展雜誌研發長何世昌表示，不二價的建案，定價需很有藝術，條件是有品牌加持、加上客戶信任度夠，才做得到不二價；如果開價太貴、卻強調不二價，恐怕還是無法縮小議價空間、獲得客戶認同。

不過也有市場人士吐槽，不二價究竟喊真的還是假的，等實價登錄2.0於簽約後30日內申報登錄、一個月後政府主管機關將逐步對外揭露實價，屆時即可見真章。

(時報資訊)