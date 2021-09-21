實價登錄2.0上路2個多月，正在改變房市遊戲規則，邁向「不二價」時代。據調查，國泰建設最近首度在台北市推出不二價的預售案「國泰悠陽」，華固建設也破天荒將在新北市中和推出不二價新案「華固月光」，在現階段線上銷售中、或即將公開的新案中，至少逾10個新案都採取「不二價」銷售策略，價錢全都露，大幅縮短客戶決策時間。

早在20年前國泰建設在新竹推出「荷蘭村」時，即開業界先河採不二價銷售，後來在全台各地推案順應客戶買房要殺價的習慣還是從善如流，直到最近在南港推出「國泰悠陽」，首度在台北市中心實施不二價。另外，京懋建設2018年在桃園推案時，喊出「售價即底價」，率先實施不二價。

國建副總林清樑表示，因應實價登錄2.0實施，預售屋自簽約後30日內就必須登錄價格，開價和成交價很快透明化，因此「國泰悠陽」大膽採不二價方式，平價開價。

新聯陽實業副董事長林徹人表示，新聯陽落實不二價最成功代銷案是「國泰悠陽」，每坪9字頭以上，且幾乎完銷，上市公司成交價格完全透明，讓消費者更有信心；最近石牌捷運站旁新案「天母常玉」，試銷階段也採取不二價接受客戶預約，每坪開到近100萬元，客戶接受度也高。

另外，華固建設擬在中和即將公開的「華固月光」，首度採取不二價方式銷售。華固建設董事長鍾榮昌、總經理洪嘉昇表示，進入實價登錄2.0時代，實際成交價一覽無遺，客戶愈來愈難議價，建商開價也會貼近成交價，「不二價」時代已經來臨。

甲山林集團愛山林建設總經理張境在表示，現在集團自建案、代銷案都開始朝不二價銷售，最近「亞昕淳白」即為一例。由於實價登錄2.0時代來臨，業界開價儘量貼近成交價，因此坊間標榜不二價、類不二價、真心不二價的預售新案蔚為風潮。

創意家行銷專案經理朱建勳表示，創意家不二價銷售首案是台北市北投嘉興發建設的「奇岩綠境」，是建商第一筆不二價新案，總銷9億元，著眼主要客群多為在地居民，強調售價就是底價，讓客戶安心購買，並依據樓層高低、坪數座向等條件提供「不二價」價目表，並在付款表上寫明「此價格七日內有效」。嘉興發和創意家事前規劃將依銷售速度做「階段性調價」，「奇岩綠境」目前平均成交價落在60萬元左右，高性價比和明確的調價規劃，加速客戶出手，甫開案就熱銷六成。

朱建勳表示，大部分客人認為「不二價」的銷售方式，有增加購買信心，也能接受和相信；不過仍有三成客戶，會試圖議價，畢竟長年來的房市習俗，就怕沒殺價會買貴，直到代銷人員堅持售價就是底價後，才安心簽約。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意