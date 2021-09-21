中光電（5371）子公司譜鉅科技偕同大陸當地代理商深圳譜研互聯科技，日前於中國國際光電博覽會展示全系列產品。

包含標準波段（900nm～1700nm）與延伸波段（1350nm～2150nm）之手持式近紅外光譜儀、反射式光譜模組、光纖式光譜模組、穿透式光譜模組。

全系列產品皆可透過PC軟體、手機應用程序（iOS及Android）、或系統整合商／資料數據公司（Data Company）的開發檢測系統，將其應用於智慧農業、工業4.0及消費型應用之快篩檢測，檢測範疇涵蓋燃油檢測、土壤糞肥檢測、飼料穀物檢測、藥品真偽辨識、水果糖度分析、油品、化學原料之液態分析等。

譜鉅表示，此次展出主軸為拓展延伸波段系列光譜模組，目前市售長波段近紅外光譜儀器仍價格不斐，但譜鉅以DLP核心技術開發此長波段近紅外光譜產品，使其成本售價在市場上非常具有競爭性，且產品延續貼近手持式設備理念，尺寸依舊維持滑鼠般大小，並保有輕巧、方便和精準穩定之特色。

延伸波段系列產品皆有其適用的快篩應用領域，例如反射式光譜模組適用於與樣品直接或非接觸量測，可應用於追溯布料成分與來源、農產品快篩成分識別等領域。光纖式光譜模組則適合擁有二次開發能力的專家與公司，搭配自主選用的光源、光纖與樣本量測平台，可應用於LED特定波段的品質檢測、石油化學品與化學原料的成分識別等。

透過持續與不同應用領域夥伴合作，譜鉅表示，不僅可提供多元化產品，更能提供多樣化服務。期望藉由此展會，與各應用領域專家及公司創造新市場機會。

(時報資訊)

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