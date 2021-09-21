儘管上半年來，電子產業受到疫情、長短料、匯率等不利因素干擾，台灣PCB產值仍以年增19.3％，創下歷史新高，面對其他國家同業挑戰，台灣電路板協會（TPCA）提到，台灣PCB產業以半導體地緣優勢，在IC載板技術保有三到五年的領先優勢，期望政府能以「台灣成為全球PCB先進技術中心」推動相關計劃，扶持台灣PCB產業邁向高階製造、材料與設備自主化。

回顧台廠PCB上半年營運狀況，受惠於半導體晶片需求帶動的載板市場，以及筆記型電腦、汽車等終端銷售力道強勁，台灣上半年PCB產值及年增率均為歷年同期新高。

IEK零組件研究部經理董鍾明表示，雖然去年上半年在疫情突然爆發的衝擊下，產業多少受到影響，但其實去年同期台灣PCB產值並不低，也是相對高檔的水準，所以今年上半年繳出的高成長，並不是因為去年基期低，而是有真正的需求在背後支撐。

特別的是，過去幾年台商在大陸生產的比重是一路向上的狀態，直到去年第一季因為疫情，才降到剩下六成，第二季之後雖然因為疫情趨緩，比重回升到63～64％左右，不過未來在高階PCB需求越來越高的情況下，大陸不再只是唯一投資選項，已有越來越多廠商選擇到大陸以外投資，也包括回台，隨著新產能陸續開出，預期未來台商在大陸生產比重一直上升的趨勢可能不在。

陸資廠方面，上半年表現兩極，成長好的廠商，營收有20～30％以上，衰退的廠商，營收年減幅度也是兩成以上，董鍾明分析，上半年陸資廠多數呈現成長，整體而言，陸資廠上半年成長率達18.9％，與前幾年相當。

日本PCB廠則出現止跌回升，主要上市電路板廠營收年增達25％，相較過去幾年呈現持平或衰退，今年為近年最佳表現，也優於台灣、大陸、韓國，主要動能來自載板的高成長性，如載板廠商IBIDEN、Shinko上半年營收年增率有43％及33％。

韓國廠上半年也維持不錯的成長，不過值得注意的是，如三星、LG陸續退出HDI市場，把重心轉移到載板上，未來韓國PCB在載板及軟板的比重將越來越高，目前已達到五成以上，最慢明年會突破六成。

(時報資訊)