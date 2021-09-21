傳統旺季到來，多項應用挹注成長動能，工研院IEK及台灣電路板協會（TPCA）預估下半年台灣PCB產值有望維持成長趨勢，帶動全年產值再創新高，IEK統整三大產品，包括伺服器、5G智慧型手機、汽車電子，會是2021下半年至2022年可持續關注的焦點終端應用。

IEK零組件研究部經理董鍾明表示，今年前三季，伺服器受到缺料影響、出貨不順，也影響到相關PCB廠訂單，隨著缺料狀況緩解，遞延的需求將在第四季至明年第二季湧現，尤其Intel以及AMD，預計明年下半年，均會更換新平台CPU，有利於伺服器需求延續至2022下半年。

另外，隨著數據流量越來越龐大，所有資料都要上傳的情況下，對於網路負荷越來越大，進而推動邊緣運算伺服的器需求增加，雖然邊緣運算伺服器的規格羽球，不像雲端、資料中心一樣龐大，但對於PCB業者來說是額外增加的需求。

值得關注的是，全球如Amazon、Facebook、Google等需要龐大伺服器的科技大廠，跳過HP、華為、浪潮等，直接找組裝廠如英業達、廣達、鴻海等台廠購買白牌伺服器的比例有持續上升的趨勢，對於台灣伺服器PCB廠來說也是正面助力。

整體來看，伺服器需求持續強勁，明年有新平台出現，預期將帶來更複雜的封裝、更大面積或更高層數的ABF需求，或是更高層數多層板的需求，以符合更高速、更寬大的運算執行架構。

5G手機方面，董鍾明表示，智慧型手機一年出貨量大約15億支，仍是備受關注的主角，畢竟還沒有一個終端應用的出貨量高於此產品。而下半年至明年的關注重點，首要是iPhone 13的銷售量，因為台灣仰賴iPhone的比重還是較高，從過去經驗來看，今年從發表至年底，銷量有7500萬支是達到低標、超過8500萬支即為高標。

而可持續關注的是5G機種的滲透率，甚至毫米波機種，雖然2020年是5G元年，但很多國家還是以sub-6 GHz為主，今年5G毫米波手機比重不到20％，明年預計提高至30％以上，規格提升、滲透率提高，對於PCB產業就有正面助力。

汽車電子方面，下半年車用晶片缺貨仍是影響汽車銷量的最大變數，但有在慢慢舒緩當中，展望後續，隨著汽車電子化的程度逐年提高，電動車、自動駕駛的滲透率持續成長，對於PCB的需求也會提高。

董鍾明表示，汽車從機械轉向電子，汽車板比重也同步有所變化，2019年汽車板以多層板為主，約八成以上，2021年雖然多層板比重還是較大，但有下降的現象，HDI、軟板的比重上升，預期未來電動車的趨勢下，包括自動駕駛、智慧座艙，汽車有更多的運算、電源／充電系統，為PCB帶來更高階的需求，未來PCB將朝更高值化、高單價演變。

(時報資訊)