在疫情催化下，消費者購物行為從線下轉移至線上，以及虛實融合OMO趨勢興起，改變整體競爭態勢。而過去原本分野清楚的B2C（購物中心）、B2B2C（商城）以及C2C（拍賣）模式逐漸模糊，「一站式購足」成為新趨勢，包括近期如創業家兄弟（8477）、Yahoo奇摩等平台，都將旗下不同類型的電商整併，以讓資源更集中。此外，電商業者如網路家庭（8044）、蝦皮購物也積極透過結盟、開放資源，或是加強物流佈局，強化競爭力。

網路家庭董事長詹宏志表示，網路產業的競爭與挑戰從來沒有停止過。事實上，因應競爭，近期不少業者都積極透過不同模式強化營運。例如，創業家兄弟就將旗下松果購物、生活市集整併，包括團隊整併、資源分配以及流量導引的成本都重新調整，Yahoo奇摩則是將旗下拍賣、商城、購物中心「三合一」，透過導流效益推升業績成長。

網家日前則引入中華電信、開發金等策略投資人，將募集新台幣十億元，同時也投資主打「先買後付」業務的21世紀數位，以強化金流服務。詹宏志表示，接下來營運將會聚焦在三大業務，包括金流、物流、電商三大板塊，並且將過去「關著門」在做的服務分出來，提供給未來各行各業想要做電商的人作為基礎建設。

詹宏志說，近兩年來電商產業機會多、挑戰更多，而要在激烈競爭中勝出的公司，將是不斷調整、不斷學習、不斷認出自己弱點的公司，才有機會活下來。

此外，本土疫情衝擊過後，物流成為各家業者積極佈局的戰場。包括如富邦媒、網家、蝦皮都積極佈建自有物流。富邦媒積極建立「南區儲配運輸物流中心」，預計將於2023年完工。

而蝦皮購物近期則是在雙北、桃園開立逾20家實體「蝦皮店到店」擴大物流戰場，除作為收發貨物的中心點以外，也販賣簡單零食、咖啡，業者分析，蝦皮推出店到店新服務，是在超商店取以外多增加一個更有彈性、且更省成本的方案，未來可以搭配店到店推出免運等優惠，進一步推升站上消費動能。

(時報資訊)

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