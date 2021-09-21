數位五倍券將於22日上午開放綁定，而與2020年三倍券排除電商不同，今年電商透過設立專區幫助振興小商家業績，以爭取電商全站消費都適用五倍券。法人預估五倍券的發放，將帶動第四季台灣網路消費大幅增加。

且近期國內疫情反覆，法人預期，若疫情有變化，那台灣電商將迎來首次的「疫情」、「雙11、雙12旺季」、「五倍券刺激」三重利多，將有望帶動電商業者第四季營運旺上加旺。

第四季有雙11、雙12等年度大檔期，原本就是電商平台傳統旺季，而政府規劃五倍券將於10月8日起正式上路，期限至2022年4月底為止，整體規模達1,200億元，以刺激國內消費。法人預估，五倍券的發放將有望帶動第四季台灣零售網路消費，將較原本幅度大幅成長。此外，本土疫情反覆，加上Delta變種病毒恐有擴散風險，法人認為，在多重因素帶動下，電商將有望迎來史上最強旺季。

創業家兄弟（8477）表示，旗下生活市集針對五倍券特別設立加碼專區，精選超過400項MIT商品，支持在地商家，並且提供上架優惠及免費廣告行銷；消費者綁定數位五倍券購買專區商品，將可有免運費以及5％的生活幣回饋。

此外，創業家也表示，振興專區外，生活市集也提供全站回饋，於五倍券使用首日至10/15，全站擴大納入超過7,000項MIT商品提供回饋以及免運費。

網路家庭（8044）則表示，Pi錢包將推出綁定後回饋P幣的方案，預計總回饋最高達500萬P幣；而在網家24h購物部分，目前則朝輔助實體零售業者多角化經營面向規劃振興方案，將設立專區，全力支持受疫情影響的小店家，同時配合擬定減免平台上架費用、提供行銷資源補助升級、多項消費回饋等措施，助攻商家整體銷售動能及買氣。

蝦皮購物則表示，將配合五倍券政策規劃「五倍券專區」，會以最有效行銷資源協助堆廣、並提供優惠與運費補助，跟全民一起支持在地中小型店家、小農與庇護工場。五倍券專區的詳細資訊，也會盡快跟外界分享。

(時報資訊)

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