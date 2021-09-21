台灣面板廠追求產品差異化，近年拓展高階IT面板產能，面板雙虎雙雙擴充高階LTPS面板產能，應用於高階筆電產品。彩晶暌違15年再次投資擴產，計劃新增一條5.5代面板生產線，補強筆電的產能和規格競爭力，搶高階筆電和平板電腦面板商機。

面板雙虎都看好疫情後，返回辦公職場的商務筆電汰換潮，將使高階筆電需求延續到明後年。友達在昆山6代廠的支援之下，目前是LTPS筆電面板最大供應商，其次是華星光電和天馬。

友達看好LTPS筆電面板的成長動能，預計在2022年於昆山6代廠增加LTPS筆電面板的供給。友達今年資本支出規劃約240億元，相比去年成長逾五成，主要項目用在台灣8.5代和6代線廠房，新增AHVA約兩萬片產能，提升高階面板技術，滿足高階IT面板需求。新產能分階段逐步建置，2022年底陸續開出產能，現金流出發生在明後年。

群創位於路竹的6代LTPS面板廠廠，目前部分LTPS面板產能以提供手機生產為主，今年下半年開始量產LTPS筆電面板，群創今年資本支出大約是250億元，相比去年成長兩成，將用於技術提升、運作維持、效能改善，調整產品朝向高利基、高附加價值獲利方向。

彩晶旗下只有一座5.3代廠，日前則是宣佈投資約170億元，新增一條30萬片產能的TFT LCD面板生產線，預計於7月開始陸續投資。彩晶表示，因應筆電高規格化，為了強化中尺寸產品競爭力，決定投資新設備，補強筆電的產能和規格競爭力，希望透過黃光機、新製程導入，把筆電面板做到更輕薄、窄邊框、高解析度，也可以用在平板電腦面板生產上。不同於現在的5.3代廠，新廠玻璃基板尺寸會略大於5.5代（1300mmＸ1500mm），新線籌建時程大約兩年。

(時報資訊)

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