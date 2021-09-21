COVID-19疫情點燃了宅經濟商機，受惠在家工作與在家學習的全新生活型態，筆記型電腦市場需求自2019年疫情爆發後，呈現大幅成長至今。面板廠商自2020年起也逐步調高筆電面板的產能，來應付PC品牌客戶每月逐步拉高的需求預測。預估2022年8代線筆電面板投片量成長29％，隨著LTPS面板進軍筆電市場，帶動6代線筆電產能也有高達15％的增幅。

2021年受到韓國LGD回頭增加筆電面板產能，以及中國惠科開始量產筆電面板的影響，筆電面板在8代線產能成長幅度最高，估計將在2021年底達到每月20萬片的投片量、年成長率高達39％。

隨著惠科後續仍積極擴增8代線的月產能，以及台灣面板廠也計劃開始於8代線導入筆電面板的生產規劃，預測2022年筆電面板產能在8代線的年成長率仍高達29％，穩居各世代線筆電面板產能成長率之冠。

以LTPS技術為主的6代線，在友達和華星光電的推動下，整體6代線的筆電面板產能也可望於2022年有15％的年成長率、達到11.8萬片的投片量。

相較之下，5代線因產線規模較小，面板廠沒有持續擴大筆電面板產能的規劃，只有三星顯示器明年積極增加5.5代線OLED筆電面板產能，估計2022年5.5代線用於筆電面板的產能產能率約3％、投片量約48.7萬片。

Omdia首席分析師林筱茹表示，對比面板廠的筆電面板擴產計劃，歷經長達一年半的PC終端市場高需求之後，在今年年中，以Chromebook為首的11.6吋面板需求開始疲軟後，似乎拋出後續市場供需轉變的風向球。在整體PC產業材料的長短料況瓶頸集中在下游整機代工端，而非面板端的同時，面板廠持續積極擴產筆電面板的產能，而2022年的筆電面板供需的變化，仍取決於未來PC終端市場供需的情況。

(時報資訊)